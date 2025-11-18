Video| Impactante pitón de 60 kilogramos atraviesa el techo de un baño y aterroriza a una familia

En vivo
Rescatistas llegaron al lugar después de que una menor descubriera, al intentar entrar al baño, que una enorme pitón se había colado en el techo de la vivienda.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 18 de nov, 2025
La serpiente se coló en el baño del hogar -
Captura de pantalla

