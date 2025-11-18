Video| Impactante pitón de 60 kilogramos atraviesa el techo de un baño y aterroriza a una familia

De acuerdo con el libro 'Global Emergency of Mental Disorders', las fobias específicas afectan alrededor del 13 % de las mujeres y del 4 % de los hombres en el transcurso de un año. Entre las más comunes está la ofidiofobia, es decir, el miedo irracional a las serpientes. Por eso, para miles de personas en todo el mundo, la escena que vivió una familia en Malasia sería su peor pesadilla convertida en realidad.



Una enorme pitón reticulada de unos 60 kilos cayó a través del techo del baño de una vivienda en Taman Bandar Baru, en el estado de Kedah, dejando a sus ocupantes en completo estado de shock. Todo ocurrió el pasado 12 de noviembre, cuando la Fuerza de Defensa Civil de Malasia tuvo que acudir al domicilio tras una llamada desesperada de la dueña de la casa.

La primera en darse cuenta de que algo extraño sucedía fue la hija de 15 años de la propietaria. La joven regresó de la escuela alrededor de las cuatro de la tarde y notó que una parte del techo del baño estaba rota. Lo que en un inicio parecía un simple daño estructural pronto se convirtió en un descubrimiento aterrador.

La madre, quien estaba en una reunión, recibió una foto enviada por su hija mostrando el agujero en el techo. Al llegar a casa revisó el baño y vio algo que la desconcertó: un pedazo de lo que creyó que era tela asomándose por el agujero. “Me preguntaba cómo había llegado allí la tela”, contó la mujer al medio The Straits Times.



Pero todo cambió cuando su hija amplió la imagen con la cámara del celular: "Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que en realidad era parte del cuerpo de una serpiente”. De inmediato, la familia contactó a la Fuerza de Defensa Civil (APM) para pedir apoyo.



Cuando los socorristas llegaron, comenzaron a explorar el techo y en cuestión de minutos la enorme pitón se dejó ver, su cuerpo atravesó la abertura y, luego del esfuerzo de los rescatistas, terminó cayendo al piso del baño.

La propietaria confesó que, aunque inicialmente pensó que se trataba de una serpiente común, su sorpresa fue mayúscula cuando los rescatistas lograron bajarla por completo. “Cuando la sacaron, me quedé impactada por su enorme tamaño. Nunca había visto una serpiente tan grande tan de cerca. Era tan enorme que grité: ‘¡Anaconda!’”. contó.

La familia aseguró sentirse afortunada de haber detectado a tiempo la presencia del reptil, pues no pueden imaginar lo que habría ocurrido si hubiera logrado ingresar por completo a la vivienda sin que nadie lo notara.

La mujer sospecha que la serpiente pudo haber llegado desde un árbol de guanábana ubicado justo detrás de la propiedad. Aquel era un espacio cercano a una zona pantanosa, un entorno ideal para reptiles de este tipo. "Puede que haya venido de allí. Tuve que lavar el suelo y la alfombra porque había un fuerte olor a humedad", relató.

Tras la captura, la pitón, descrita como pesada, fuerte y extremadamente grande, fue retirada de la casa sin incidentes adicionales. Sin embargo, el encuentro dejó secuelas emocionales en la familia. La mujer confesó que tanto ella como sus dos hijos quedaron traumatizados y ahora entran al baño con extrema cautela.

El caso, que rápidamente empezó a circular en redes sociales y ya supera las 23.000 visualizaciones, también despertó cientos de reacciones. Algunos usuarios aprovecharon para recordar que, aunque las pitones no suelen atacar a los humanos, su fuerza y tamaño las convierten en animales capaces de causar serios daños si se sienten amenazadas.

"Las pitones no son tan peligrosas, son más peligrosos los humanos malvados, y pueden estafar", comentó un internauta.

Otro usuario destacó la labor de los equipos de rescate, escribiendo: “Siento un profundo respeto por los bomberos de Malasia. Hacen de todo, incluso enfrentarse a estas criaturas enormes”.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL