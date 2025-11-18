Habrá cortes de agua en Medellín dos días seguidos de noviembre 2025: barrios afectados

Publicidad
Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que esta semana realizará diferentes intervenciones en su sistema de acueducto, con el fin de avanzar en obras previstas dentro de sus proyectos de expansión y mantenimiento. Las actividades obligarán a suspender temporalmente el suministro de agua en múltiples sectores de Medellín entre el miércoles 19 y el domingo 23 de noviembre. La empresa reiteró que estos procesos son necesarios para garantizar la operación segura de la red y asegurar el abastecimiento a largo plazo.
Según explicó la empresa, los trabajos hacen parte del programa Unidos por el Agua, que reúne intervenciones encaminadas a reforzar la infraestructura existente y preparar el sistema para atender nuevas demandas. En esta ocasión se trata de una obra que requiere operar maquinaria especializada y manipular líneas principales de conducción, por lo cual se debe detener temporalmente el servicio en sectores que dependen de esta planta.
"Como parte de las obras estratégicas del programa Unidos por el Agua, este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre se instalarán nuevos equipos mecánicos con el fin de habilitar una cuarta salida de distribución de agua potable en la planta de potabilización La Montaña, para abastecer nuevos sectores de los barrios Carpinelo, La Avanzada y Carambolas", informó la entidad.
La primera interrupción tendrá lugar entre el miércoles 19 de noviembre, a partir de las 3:00 p.m., y se extenderá hasta la tarde del jueves 20 de noviembre. Durante ese lapso, equipos técnicos instalarán nuevos componentes mecánicos que permitirán habilitar una cuarta salida de distribución de agua en la planta de potabilización La Montaña. Este punto adicional hará posible llevar el servicio a zonas que han tenido crecimiento poblacional en barrios como Carpinelo, La Avanzada y Carambolas.
Los barrios que estarán sin agua pertenecen a las comunas 1 (Popular) y 3 (Manrique). En la Comuna 1, las zonas impactadas serán La Esperanza No. 2, El Compromiso, La Avanzada y Carpinelo. En la Comuna 3, estarán afectados los sectores Versalles No. 1 y No. 2, La Salle, San José La Cima No. 1 y No. 2, María Cano-Carambolas, El Raizal, La Cruz y Oriente. La suspensión aplicará dentro de los siguientes rangos de dirección establecidos por EPM:
Durante el mismo periodo se adelantará mantenimiento en el canal de agua cruda Piedras Blancas–El Toldo, infraestructura que abastece la planta La Montaña. Este sistema es fundamental para llevar agua potable a más de 280.000 habitantes, razón por la cual su revisión periódica es prioritaria. Las labores incluyen limpieza de estructuras, verificación de compuertas y ajustes en segmentos que requieren intervención preventiva.
Una segunda jornada de suspensiones está programada para el domingo 23 de noviembre. Ese día se realizará el mantenimiento periódico del tanque de almacenamiento que abastece a diversos barrios de la comuna 16, Belén. La actividad se ejecutará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., e incluye lavado interno, inspección de válvulas, revisión de tuberías de entrada y salida, y pruebas operativas.
Las zonas sin servicio abarcarán sectores como La Loma de Los Bernal, Granada, Altavista, La Gloria, San Bernardo, La Palma, Las Playas, Diego Echavarría, Belén, El Rincón, Las Mercedes, Los Alpes y Las Violetas. Los rangos de dirección que indican los límites de esta suspensión son:
EPM señaló que las intervenciones, tanto las relacionadas con expansión de la red como las de mantenimiento programado, se efectúan de manera planificada e informada con anticipación. La empresa añadió que procurar el adecuado estado de la infraestructura es clave para evitar fallas mayores, prevenir daños y sostener la continuidad del servicio.
Como recomendación, se invitó a los habitantes de las zonas señaladas a almacenar agua con tiempo suficiente, verificar que los recipientes estén limpios y hacer un uso cuidadoso del recurso mientras se llevan a cabo los trabajos. Además, recordó que la programación completa de interrupciones está disponible en el portal oficial de EPM, en la sección dedicada a consultas de corte del servicio.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
