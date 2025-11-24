El tierno video de Jessi Uribe bailando con su hija recién nacida

El pasado miércoles 19 de noviembre Jessi Uribe y Paola Jara emocionaron a sus seguidores en redes sociales al anunciar el nacimiento de su hija Emilia. La pequeña llegó a alegrar el hogar de los cantantes colombianos. quienes muy felices han compartido en los días siguientes fotos y videos de los primeros días junto a Emilia en su hogar, publicaciones conmovedoras para todos aquellos que los siguen en sus plataformas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios 🙌🏻 por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia", escribieron los famosos en la primera publicación que hicieron al respecto. Con el paso de los días, los primeros en la vida de la bebé, Jara y Uribe han mostrado con más detalles cómo es la vida con su primera hija en común, aunque mantienen en privado el rostro de la niña.



Video de Jessi Uribe bailando con Emilia

Uno de los momentos más conmovedores compartidos por la pareja en estos días es un video de Jessi Uribe bailando con Emilia. El cantante de 'La culpa' publicó el emotivo momento en sus redes sociales, demostrando el vínculo que desde ya tiene con su quinta hija.

En el video se puede observar al cantante de 38 años cargando a la bebé, mientras él está de pie y empieza a cantarle su canción 'Mímala'. En medio de la improvisada serenata, el cantante también baila y da vueltas con la pequeña que está apoyada en su pecho.



La grabación causó muchos comentarios positivos por parte de los seguidores del cantante. "Qué maravilla, Dios los bendiga"; "La estás acostumbrando a brazo.. jajaja"; "Lo más lindo"; "Momentazo"; "Bendiciones para esa princesa hermosa", escribieron varios seguidores.



Publicidad

Entre los comentarios también apareció Paola Jara, quien escribió: "los amores de mi vida". Por otro lado, la cantante también compartió el video en sus historias de Instagram revelando que ella estaba detrás de la cámara, registrando el momento, y que esto pasó cuando ella le pidió el favor a Jessi Uribe de dormir a la recién nacida. El padre encontró la mejor manera de hacerlo, interpretándole una de sus canciones y bailando con ella para arrullarla.

Pero ese no es el único momento especial que los padres de Emilia han compartido con ella en estos días. Paola Jara ha registrado en sus historias varias fotos de los amaneceres y la falta de sueño en sus días como madre primeriza; a pesar de los desafíos que implica tener una recién nacida en casa, señaló que está "tragada".

Publicidad

La cantante de 42 años también compartió una galería de fotos en la que reveló lo que el sueño que Jessi Uribe tenía cuando Emilia naciera. "El plan que mi amor soñaba", escribió Jara en una publicación con fotos en las que se ve a su esposo jugando videojuegos en la cama mientras la bebé duerme en sus brazos y también una en la que están durmiendo los dos. "Me sapeaste, amor", le respondió el cantante en comentarios.

¿Cuántos hijos tiene Jessi Uribe?

Emilia es la primera hija de Paola Jara; sin embargo, es la quinta heredera que llega a la vida del cantante Jessi Uribe. El cantante de música popular tiene a sus hijos Luna, Sarah y los mellizos Alan y Roy, nacidos durante su matrimonio con la empresaria Sandra Barrios.

La relación terminó en 2019 tras más de una década juntos, y aunque la separación fue ampliamente mediática, el artista ha reiterado en varias entrevistas que mantiene un vínculo estable y presente con sus hijos, a quienes visita con frecuencia y con quienes comparte momentos significativos fuera de los escenarios.

Tras su divorcio, Jessi inició una relación con la también cantante de música popular Paola Jara, con quien se casó en 2022. Con esta nueva etapa, Jessi Uribe amplía su familia mientras continúa consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música popular en Colombia y Latinoamérica. Su rol como padre, que él mismo ha descrito como una de sus prioridades, vuelve a ocupar un lugar central ahora que recibe a un nuevo integrante en su hogar junto a Paola Jara.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL