Paola Turbay despide a su primo, el senador Miguel Uribe, con un emotivo mensaje: "Me duele"

La actriz y presentadora Paola Turbay expresó su dolor por el fallecimiento de su primo, el senador Miguel Uribe, quien permanecía hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Aunque no se han revelado detalles oficiales sobre las causas, su partida ha sido lamentada por múltiples sectores políticos, sociales y ciudadanos.

A través de su cuenta de Instagram, la también exreina de belleza publicó un mensaje en el que recordó la figura política y humana del precandidato presidencial.



El mensaje de la actriz al senador

En una extensa publicación en Instagram, Turbay abrió su despedida con una frase que refleja su sorpresa y dolor:

“Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo un país más justo y amable para todos. Mi excesivo optimismo jamás concibió este final". La actriz recordó la visión que compartía con su primo sobre un país más unido, mencionando cómo Uribe había logrado congregar a personas de distintas ideologías y creencias en torno a causas comunes:

“Me imaginé algún día contarte cómo lograste unir al país… y al mundo, alrededor de un mismo sentir; cómo, sin importar partido o religión, conseguiste que todos compartiéramos la misma oración”.

En su mensaje, Turbay no escatimó elogios hacia las virtudes que, según ella, hicieron de Miguel Uribe una figura singular en la política nacional:

“Pasarán muchos años, quizá décadas, para que vuelva a nacer un unicornio como tú: un ser humano lleno de bondad y talentos. Alguien tan inteligente, estratégico, entregado y noble, con la firme convicción de que sí existían caminos viables para acabar con la pobreza y, por consiguiente, vivir en paz”. La presentadora cerró su homenaje con una frase breve, pero contundente:

“Nos duele… me duele en lo más profundo. Te voy a extrañar, Miguelito.”

Recuerdos de campaña

El tributo de Paola Turbay estuvo acompañado de varias fotografías inéditas junto a su primo. En ellas se les ve caminando por calles de Bogotá durante su campaña política, saludando ciudadanos y compartiendo momentos de cercanía.

En otra imagen, captada dentro de un vehículo, Miguel Uribe sonríe mientras la actriz posa a su lado, reflejando la complicidad y el vínculo familiar que los unía. También incluyó una fotografía de la bandera de Colombia con un lazo negro, símbolo del luto que hoy embarga a sus allegados y seguidores.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL