Murió el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel a sus 80 años; esto se sabe

En la mañana de este sábado 6 de diciembre, el Hospital Militar Central informó sobre la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel a sus 80 años. El hombre se convirtió en una de las figuras más respetadas de las fuerzas militares de Colombia tras haberse desempeñado como comandante del Ejército Nacional y comandante General de las Fuerzas Militares durante su trayectoria profesional.

"La Dirección General del Hospital Militar Central lamenta informar a la opinión pública que, en la mañana de hoy 06 de diciembre de 2025, falleció en las instalaciones de esta institución el señor General (R) Jorge Enrique Mora Rangel, quien en vida se desempeñó como Comandante del Ejército Nacional y Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, consolidándose como una de las figuras más respetadas de la historia reciente del país", informó la entidad.

Acorde con lo que informó el Hospital Militar, Mora Rangel se encontraba hospitalizado en estas instalaciones, en donde recibía la respectiva atención especializada. Sin embargo, por el momento se desconoce la causa precisa de su deceso. "El General Mora Rangel se encontraba hospitalizado en el HOMIL, donde recibió atención integral, humanizada y especializada por parte de nuestro talento humano en salud, comprometido permanentemente con la excelencia, la seguridad del paciente y la prestación de servicios bajo los más altos estándares científicos y éticos", se lee en el comunicado del Hospital Militar.



La institución lamentó el deceso y envió sus sinceras condolenciass a los allegados del hombre, respetando su memoria y los años que dedicó al servicio de la protección de la Nación. "La Dirección General del Hospital Militar Central expresa sus más sinceras condolencias a familiares, allegados y a toda la comunidad militar. Agradecemos la confianza depositada en nuestra Institución y reiteramos nuestro profundo respeto por la memoria de quien dedicó su vida al servicio de la Nación. El Hospital Militar Central continuará acompañando a su familia en los procesos asistenciales y administrativos requeridos", se lee en el comunicado.



Noticia en desarrollo...