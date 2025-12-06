Murió Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico: esto se sabe

El legendario músico puertorriqueño Rafael Ithier, fundador y director de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este sábado 6 de diciembre a los 99 años. La noticia fue confirmada por fuentes citadas por la agencia internacional EFE, que informó que Ithier "estaba hospitalizado con neumonía y no lo superó". Por su parte, el medio Metro Puerto Rico también confirmó el fallecimiento, señalando que ocurrió de manera natural en su hogar. Una fuente familiar consultada por ese diario local indicó que el músico había sido dado de alta semanas antes, tras recuperarse de una pulmonía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La noticia provocó una oleada de reacciones en redes sociales por parte de artistas, colegas y agrupaciones que resaltaron su aporte a la música caribeña. Uno de los primeros en pronunciarse fue el salsero Víctor Manuelle, quien compartió un sentido mensaje en su página de Facebook: "Hoy el universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes en la historia del género 'Don Rafael Ithier' no solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de Salsa más importante del mundo 'EL GRAN COMBO DE PR'". Agregó que Ithier fue también "el empresario más visionario, negociante y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la salsa" y recalcó: "Te marchas, pero tu legado y tu música seguirán vigentes en todos los que hacemos este género musical que llamamos salsa. Gracias por cada consejo, cada conversación, cada compartir en tarima. Serán historias que nunca olvidaré". El comunicado subrayó que Ithier fue una figura clave en la construcción de la identidad musical del Caribe.

La merenguera Olga Tañón también le dedicó un mensaje en su cuenta de Facebook. “Gracias por darnos tanto, por enseñarnos tanto, por su profesionalismo, cariño y respeto”, escribió. Añadió que “Su contribución en la música tiene un antes y un después. Doy gracias a por que tuve el honor de conocerte y compartir hermosos momentos. Te fuiste arropado por la música, por esa que llegó a el mundo entero” (sic). La artista cerró con un homenaje personal: “Te llevaré siempre dentro de mi corazón con el mayor cariño y agradecimiento. DESCANSA EN PAZ, AMADO Y RESPETADO RAFAEL ITHIER”.



Otra agrupación que reaccionó fue La Sonora Ponceña, dirigida por Papo Lucca, que expresó: “Hoy el cielo recibe a un gigante de la música, y en la tierra queda un legado eterno. Nos unimos al profundo dolor de la familia de Rafael Ithier, y extendemos nuestras más sinceras condolencias a cada uno de los integrantes de El Gran Combo de Puerto Rico”. El comunicado añadió que “Su vida fue sinónimo de disciplina, visión, respeto y amor por la música. Su legado no solo marcó generaciones, sino que elevó la salsa puertorriqueña al mundo entero con orgullo y dignidad”.



Desde Colombia, la orquesta Guayacán publicó un mensaje destacando su influencia continental: "Hoy la música latina se despide de uno de sus gigantes. Don Rafael Ithier, fundador y alma de El Gran Combo de Puerto Rico, nos deja un legado que trascenderá generaciones. Su historia queda escrita en cada coro, cada timbal y cada paso de salsa. Gracias por tanto. Descansa en paz".

Publicidad

Uno de los últimos proyectos en los que participó Ithier fue el especial navideño del Banco Popular de Puerto Rico, Estampas de mi tierra, donde El Gran Combo interpretó Alegría y paz. El programa será emitido este domingo y, según EFE, se convirtió en una de las últimas grabaciones del músico antes del deterioro de su salud.



¿Quién es Rafael Ithier? Su legado musical

Rafael Ithier nació en San Juan el 29 de agosto de 1926. Hijo de Nicolás, integrante de un grupo musical de bohemia, creció rodeado de instrumentos, voces y tertulias musicales. Su padre murió cuando él tenía ocho años, hecho que lo llevó a integrarse muy joven al Conjunto Lucerito como guitarrista para aportar económicamente al hogar, reseña el comunicador Hiram Guadalupe en Historia de la Salsa.

A los 14 años ya actuaba con el grupo El Hawaiano, donde recibía cuatro dólares por noche. Aunque tenía interés en estudiar administración comercial y derecho, decidió dedicarse por completo a la música. Su entrada al Combo de Cortijo, en 1954, definió su rumbo profesional. En entrevista citada con EFE recordó: "Yo tocaba piano. Lo que tocábamos era guaracha y plena. ¿Salsa? Ni pensarlo". Señaló, además, que tanto él como Rafael Cortijo aprendieron sus instrumentos de manera autodidacta.

Publicidad

A principios de los años cincuenta, el Combo de Cortijo reunió a Ithier con figuras como Ismael Rivera, Martín Quiñones y Sammy Ayala. Sin embargo, en 1962 se apartó del grupo y fundó El Gran Combo junto a Martín Quiñones y Eddie “La Bala” Pérez. En Historia de la Salsa explicó su visión al crear la orquesta: "Yo no podía hacer lo que hacía Cortijo e hice el grupo como una continuación de aquella música, con un repertorio más amplio que incluyó merengues, danzones, pasodobles, guarachas, boleros, en fin, tocamos de todo".

El primer álbum fue Menéame los mangos, con la participación de Joseíto Mateo. La agrupación lanzó durante esa década seis producciones, entre ellas Acángana (1963) y El caballo pelotero (1964), y tuvo doce programas semanales en televisión durante siete años.

En los años setenta atravesaron dificultades por la aparición de nuevas orquestas, pero lograron recuperarse con apoyo del cantante Andy Montañez, quien hipotecó su casa para sostener la agrupación. Así surgió su propio sello, EGC Corp., y posteriormente firmaron con Combo Records, donde construyeron un catálogo que se extendió por cuatro décadas. Entre los éxitos más conocidos están ‘Brujería’, ‘Ojos chinos’, ‘Timbalero’, ‘No hay cama pa’ tanta gente’, ‘Me liberé’, ‘Un verano en Nueva York’, ‘Y no hago más na’, ‘Arroz con habichuela’ y ‘Así son’.

El Gran Combo recibió homenajes en el Día Nacional de la Salsa en 1985 y 2014, año en el que alcanzaron una asistencia récord de 40.000 personas. Además, se convirtieron en la primera orquesta de salsa en presentarse en Dubái.

Publicidad

Ithier habló de su salud y longevidad en una entrevista con EFE: “Quizás no seremos la mejor orquesta del mundo, pero El Gran Combo ha sido un buen ejemplo, pues muchas orquestas que nacen, a los varios años rompen por indisciplina”. En diálogo con Infobae sobre sus conciertos en Perú afirmó: “Llego para brindarles el repertorio completo del Gran Combo. No faltarán ´Me Liberé, Trampolín Un verano en New York´, ´Azuquita pal café´ y otros que pide la gente alrededor de los años”.

También recordó por qué rechazó que la orquesta llevara su nombre: “Yo tenía el convencimiento que no iba a estar más de seis meses. Yo no quería… yo no quería saber de música. (Yo dije) no le pongan el nombre mío para nada, porque si me voy a casa de aquí a seis meses, les voy a hacer daño”.

Publicidad

En 2019, en el programa de entrevistas Pie Forzado, conducido por la periodista Valeria Collazo, contó que caminaba entre 35 y 40 minutos diarios y seguía una dieta basada en vegetales y comidas tradicionales. “He sido bastante responsable conmigo mismo (...) Me siento feliz… Yo no pensaba llegar a los 50 y tengo 93”, dijo entonces.

*Con información de EFE

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.