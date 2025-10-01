En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Mujer utilizó ChatGPT para jugar la lotería y ganó: esto le pidió

Mujer utilizó ChatGPT para jugar la lotería y ganó: esto le pidió

Una pregunta casual al chatbot de Open AI llevó a una mujer a ganar un millonario premio en la lotería. ¿Cómo ocurrió?

Por: María Paula González
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Lotería
Mujer ganó premio de la lotería gracias a ChatGPT -
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad