Noticias Caracol  / MUNDO  / Estudiante de 13 años fue arrestado tras buscar en ChatGPT: “Cómo matar a mi amigo en clase”

Estudiante de 13 años fue arrestado tras buscar en ChatGPT: “Cómo matar a mi amigo en clase”

El joven estudiante fue detenido luego de activar una alerta virtual con su búsqueda. ¿Qué dijo al respecto?

Por: María Paula González
Actualizado: 30 de sept, 2025
Estudiante arrestado
El menor aseguró que se trataba de una broma -
Fotos: Oficina del Sheriff del condado de Volusia

