Polémica por universidad que habría usado IA para cambiar raza y género de un estudiante en una foto

La Universidad de Stanford retiró unas pancartas en las que aparecía una foto de unos estudiantes luego de confirmar que la imagen había sido modificada mediante inteligencia artificial. En la versión utilizada por la institución, un estudiante que aparecía en la fotografía original habría sido reemplazado por una mujer negra generada con IA. El caso fue conocido luego de que Billy Ramirez, estudiante de último año de biología humana, identificara la modificación al comparar el material publicitario con una fotografía que había sido tomada durante una actividad universitaria en 2024. Ramirez aseguró que un amigo le envió las imágenes mientras él se dirigía al campus desde su ciudad natal.

Al revisar la fotografía, reconoció que había sido tomada anteriormente por un fotógrafo de Stanford, pero descubrió que su apariencia ya no correspondía con la versión que la universidad estaba utilizando. "Iba conduciendo hacia la escuela desde mi ciudad natal cuando mi amigo me envió las imágenes comparando la pancarta con las fotos originales, y me quedé perplejo", declaró Ramírez The Stanford Review. "Ver mi identidad cambiada y quedar fuera de la imagen me hizo sentir, de alguna manera, silenciado y borrado de una representación que se suponía que me incluía", indicó. El material había sido utilizado por Stanford Residential & Dining Enterprises, el departamento encargado de los servicios de residencias y alimentación de la institución.



Stanford reconoció el uso de inteligencia artificial en la fotografía

La institución confirmó posteriormente que la imagen había sido modificada con inteligencia artificial y reconoció que el procedimiento contravenía sus propias reglas para el uso de esta tecnología. Un portavoz de Stanford explicó a People que la universidad revisó el caso después de que se conociera la alteración y determinó que tanto la modificación de la fotografía como la ausencia de una advertencia sobre el uso de IA incumplían la normativa vigente. "Hemos revisado el asunto y confirmado que se utilizó inteligencia artificial para alterar la imagen, en violación de la normativa universitaria".

"La política de Stanford sobre IA es clara: el uso de IA para producir o alterar imágenes de personas, eventos, investigaciones, instalaciones o logros de Stanford está estrictamente prohibido. Tanto la alteración como la falta de divulgación en este caso infringen dicha política. Estamos trabajando para brindar capacitación adicional a todo el personal y garantizar una revisión adecuada de todos los materiales", expresó el portavoz. Tras reconocer lo ocurrido, Stanford retiró los materiales en los que aparecía la fotografía intervenida. La universidad también anunció que reforzará la capacitación de su personal para evitar situaciones similares y establecer controles adicionales sobre los contenidos antes de su publicación.



¿Qué pasó con la fotografía original de Billy Ramirez?

La fotografía que dio origen al caso había sido tomada durante una celebración del Año Nuevo Lunar realizada en Stanford en 2024, según recogió The New York Times. En ella aparecían tres estudiantes, entre ellos Ramirez, quien estaba a la derecha de la imagen. La fotografía había sido publicada originalmente en las redes sociales relacionadas con los servicios de alimentación de la universidad. Sin embargo, cuando Stanford volvió a utilizarla en unas pancartas instaladas en el campus, la composición había cambiado: Ramirez ya no aparecía en la imagen. En su lugar se encontraba una mujer negra creada mediante inteligencia artificial.



JUST IN: Stanford University is accused of using AI to change students’ race & gender while making others appear thinner in advertising, with one student saying he felt “silenced & erased.” pic.twitter.com/ziQe70PTek — Polymarket (@Polymarket) September 21, 2026

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Además del reemplazo, también se detectaron modificaciones en la apariencia de los otros dos estudiantes que formaban parte de la fotografía. Según las publicaciones que revisaron el caso, sus cuerpos y rostros habrían sido alterados para hacerlos parecer más delgados, de acuerdo con la información publicada por The Stanford Review. "Al principio, me pareció gracioso que hubieran usado IA para cambiar por completo nuestra apariencia, incluyendo mi raza y género. Pero después de ver la comparación, también me molestó porque no estoy de acuerdo con que Stanford tomara esas decisiones sobre cómo nos representaban", agregó Ramirez.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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