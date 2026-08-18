Policía abrió investigación por video de Yeferson Cossio con un arma oficial en el Chocó

El creador de contenido y empresario Yeferson Cossio fue una de las personas que se movilizó a las zonas más afectadas tras el terremoto de 7.4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto. El 'influencer' ha compartido varios videos e imágenes de su paso por ciudades como Quibdó, en el departamento del Chocó, región en la que se dio el epicentro del movimiento sísmico.

Cossio fue visto en un video con un arma de la Policía Nacional en su poder. En el corto fragmento del clip, el creador de contenido se ve cómo toma el arma de fuego y hace gestos con ella para luego entregársela a una uniformada, quien tendría la responsabilidad del arma. Luego, otro uniformado se acerca al 'influencer' para tomarse una fotografía juntos.

El hecho fue criticado, ya que un arma de la Policía Nacional, ni ninguna otra fuerza pública, debería estar en poder de civiles. La Oficina de Comunicaciones Estratégicas del Departamento de Policía de Chocó compartió un comunicado refiriéndose a la situación, entregando detalles del hecho y aseguraron que se inició una investigación.



¿Qué respondió la Policía sobre el hecho?

"En relación con un video difundido en redes sociales y plataformas digitales, el día 17/08//2026 en el cual se observa a un reconocido influencer y creador de contenido manipulando un arma de dotación de la Policía Nacional, la Institución tuvo conocimiento de los hechos e inició las verificaciones correspondientes", se lee en un comunicado.



La entidad indicó que los hechos vistos en el video habrían ocurrido en un hotel de la ciudad de Quibdó. "Una auxiliar de policía, quien se encontraba prestando servicio de vigilancia y custodia en su sitio de facción, presuntamente permitió que el creador de contenido tuviera contacto y manipulara el arma asignada para el cumplimiento de sus funciones", explicaron.



"En el video se observa la presencia de uniformados que se encontraban en el lugar de los hechos, circunstancia que también será objeto de verificación dentro de las actuaciones internas adelantadas por la Institución. La Policía Nacional ha dispuesto la apertura de las indagaciones correspondientes con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, así como determinar las posibles responsabilidades a que haya lugar por el presunto incumplimiento de los protocolos para la custodia y manejo del armamento de dotación oficial", añadieron.

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