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Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Muere famoso exluchador de la WWE horas después de combate con AEW: ¿qué se conoce?

Muere famoso exluchador de la WWE horas después de combate con AEW: ¿qué se conoce?

Se trata de Benjamin Satterley, conocido en el mundo de las luchas como Nevillo o Pac. Organización de lucha libre a la que pertenecía no especificó las causas del deceso.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2026
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Benjamin Satterley, luchador que murió a los 40 años.
Benjamin Satterley, luchador que murió a los 40 años.
AEW

El mundo de la lucha libre profesional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido deportivamente como PAC o "Jungle Pac", a los 40 años de edad. La empresa All Elite Wrestling (AEW) fue la encargada de dar a conocer la noticia mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, un día después de que el luchador disputara su último combate.

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La partida del peleador británico, quien recién había cumplido los 40 años el pasado mes de agosto, causó una profunda conmoción entre compañeros, organizaciones y aficionados a nivel internacional.

De hecho, el último combate público de Satterley tuvo lugar la noche del sábado 26 de septiembre de 2026 durante el evento All Out 2026 de AEW, celebrado en la NOW Arena de Illinois. En esa velada, PAC compitió en una de las peleas estelares por el Campeonato Nacional de AEW frente al mexicano Andrade 'El Ídolo', combate en el que cayó derrotado.

Tan solo horas después de bajar del cuadrilátero, durante la tarde del domingo, la organización confirmó su deceso. Sin embargo, la AEW no ha ofrecido detalles sobre las causas del fallecimiento.

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Trayectoria y legado en los encordados

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Nacido en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley comenzó su carrera en la lucha libre profesional en el año 2004. A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, cautivó a los fanáticos internacionales por sus movimientos innovadores de alto vuelo y su destacada destreza sobre el ring.

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Durante su paso por la WWE, donde compitió bajo el nombre de Neville, conquistó el WWE Cruiserweight Championship y el NXT Tag Team Championship antes de salir de la compañía en 2018.

En 2019, Satterley firmó con All Elite Wrestling, convirtiéndose en uno de los luchadores más destacados de la empresa. Durante su etapa en AEW, ostentó múltiples campeonatos, entre los que resaltan el AEW International Championship y el AEW World Trios Championship, título que logró junto a los luchadores mexicanos Penta Zero Miedo y Rey Fénix. “Nuestras condolencias van dirigidas a la familia, amigos y fanáticos de Satterley”, manifestaron desde la empresa.

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