"Voy a mostrar mi cara": Camilo Cifuentes, creador de contenido, causó revuelo en nuevo video

Camilo Cifuentes es un creador de contenido colombiano muy popular por sus videos en los que ayuda a personas de escasos recursos y trabajadores ambulantes. Más allá de su solidaridad y actos de servicio, uno de los factores que también hace atractivo el contenido del manizaleño es que mantiene su identidad en el anonimato, evitando mostrar su rostro a la cámara.



Camilo Cifuentes anuncia que revelará su identidad

A través de sus redes sociales, el famoso creador de contenido sorprendió una vez más a su comunidad al prometer que pondría fin al anonimato en su contenido y que era el momento para revelar su rostro. Lo hizo en una historia de Instagram en video, en la que al inicio se ve que está en el campo de juego del estadio Palogrande, en su ciudad natal.

"Mis niños, hoy por fin les voy a mostrar mi cara y mucho más aquí en el estadio", expresó el influencer mientras la cámara empezaba a dar la vuelta para, aparentemente, revelar el rostro del famoso. Pero eso no ocurrió, pues quien apareció en la pantalla de los seguidores de Cifuentes fue realmente JH de la Cruz, otro reconocido creador de contenido.

JH de la Cruz expresó en el video: "¡Qué bendición! ¿Qué pensaron pues mis niños? Afán no tengo", replicando una de las famosas frases del manizaleño. De esta manera, quedó claro que la promesa de Camilo Cifuentes realmente fue una broma para todos sus seguidores, quienes reaccionaron de diferentes maneras a la situación.



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¿Por qué Camilo Cifuentes no muestra su cara?

En varias ocasiones el creador de contenido Camilo Cifuentes ha explicado el motivo por el que decidió que su contenido fuera anónimo, pues no solo se trata de seguridad, sino también del verdadero objetivo de sus publicaciones. "Los protagonistas son las personas. Yo no quiero darme a relucir, yo no quiero que me conozcan, yo no quiero generar fama, yo no quiero ser el protagonista", expresó en una entrevista el manizaleño.

El creador de contenido también comentó que "me ha pasado mucho que hago el video, ayudo a la persona, lo hago con mucho amor porque tener la reacción de ella es lo que a mí me llena, lo que a mí me motiva. Después de hacer los videos a los días vuelvo y son: mijo desde que usted llegó no sé qué pasó pero fue una bendición para mi negocio".



Camilo Cifuentes será papá

A pesar de su anonimato, Camilo Cifuentes ha compartido con sus seguidores una de las noticias más importantes de su vida personal, la llegada de su primer hijo. En sus perfiles, el influencer publicó hace algunos meses con emoción la noticia de que su pareja está embarazada. "Hoy quiero compartir con ustedes la noticia más hermosa de mi vida. Con el corazón lleno de felicidad, les cuento que voy a ser papá. No existen palabras para describir lo agradecido y afortunado que me siento. Hoy puedo decir que soy el hombre más feliz del universo".

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A inicios del mes de septiembre, el manizaleño publicó un nuevo video mostrando una ecografía del niño y reveló que tan solo faltan dos meses para conocer a su primogénito. Además, Cifuentes indicó que están a la espera de un niño al que han decidido llamar Camilo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co