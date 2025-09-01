¿Por qué los aviones no pueden volar sobre la Antártida? Hay otros lugares prohibidos

La aviación comercial moderna ha logrado conectar prácticamente todos los rincones del planeta, desde las ciudades más densamente pobladas hasta islas remotas en medio del océano. Sin embargo, existe un continente que permanece prácticamente al margen de las rutas aéreas: la Antártida. Esta gran extensión de hielo, que cubre aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, representa uno de los entornos más extremos y menos transitados por aeronaves en el mundo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La ausencia de vuelos comerciales sobre la Antártida no se debe a una prohibición explícita, sino a una combinación de factores técnicos, meteorológicos, logísticos y normativos que hacen que sobrevolar esta región sea altamente complejo y riesgoso.



¿Por qué no se vuelva sobre la Antártida?

1. Condiciones meteorológicas extremas

La Antártida es el lugar más frío del planeta, con temperaturas que pueden descender por debajo de los -80 °C. Estas condiciones afectan directamente la operación de aeronaves, ya que el frío extremo puede congelar componentes críticos como el combustible, los sistemas hidráulicos y los sensores de navegación. Además, las tormentas de nieve, los vientos catabáticos y la baja visibilidad son frecuentes, lo que complica la navegación aérea. Según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), las condiciones meteorológicas extremas representan un riesgo significativo para la seguridad operacional, especialmente en regiones donde no existen sistemas de apoyo adecuados para la navegación aérea.



2. Falta de infraestructura aeroportuaria

La Antártida carece de aeropuertos comerciales con capacidad para recibir vuelos internacionales. Las pocas pistas existentes, como las utilizadas por bases científicas, son rudimentarias, no están pavimentadas y no cuentan con servicios de emergencia ni control aéreo adecuado. El Anexo 14 de la OACI establece estándares para aeródromos, incluyendo características físicas y servicios técnicos, que no se cumplen en la mayoría de las instalaciones antárticas. En caso de una emergencia, las posibilidades de aterrizaje seguro y rescate son mínimas, lo que representa un riesgo inaceptable para vuelos comerciales.



3. Limitaciones de navegación y comunicación

La navegación aérea moderna depende de sistemas como el GPS, radares y comunicaciones por radio. En la Antártida, la cobertura de estos sistemas es limitada o inexistente en muchas zonas. La OACI ha señalado que la precisión y coherencia de la información de vuelo son esenciales para la seguridad operacional, y que en regiones polares estas capacidades pueden verse comprometidas. Además, fenómenos atmosféricos como las auroras australes pueden interferir con las comunicaciones, dificultando el contacto entre la aeronave y los centros de control.



4. Reglas ETOPS y seguridad operacional

Las aeronaves bimotoras están sujetas a la normativa ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards), que limita la distancia que pueden volar desde un aeropuerto alternativo en caso de fallo de motor. Dado que la Antártida no cuenta con aeropuertos adecuados, los vuelos comerciales no pueden cumplir con los requisitos ETOPS si cruzan esta región. En foros especializados como Airliners.net, pilotos y expertos han discutido que incluso aeronaves con certificación ETOPS de 180 o 240 minutos no pueden operar sobre la Antártida sin violar los estándares de seguridad establecidos por las autoridades aeronáuticas.



5. Curvatura de la Tierra y rutas óptimas

Las rutas aéreas comerciales se diseñan siguiendo los llamados “círculos máximos”, que representan la distancia más corta entre dos puntos sobre la superficie terrestre. En la mayoría de los casos, estas rutas no requieren pasar por la Antártida. Por ejemplo, vuelos entre Sudamérica y Oceanía o entre África y Australia pueden seguir trayectorias más seguras y eficientes sin necesidad de atravesar el continente helado. La OACI promueve la navegación basada en el rendimiento (PBN), que permite seleccionar rutas que minimicen el tiempo de vuelo, el costo y las emisiones de CO₂ 1. En este contexto, la Antártida no representa una opción viable.



6. Protección ambiental y tratados internacionales

La Antártida está protegida por el Tratado Antártico, firmado en 1959, que establece que el continente debe ser utilizado exclusivamente para fines pacíficos y científicos. Aunque el tratado no prohíbe explícitamente el sobrevuelo, sí promueve la conservación del medio ambiente y limita las actividades humanas que puedan tener impacto negativo. La OACI también ha desarrollado medidas para reducir las emisiones no relacionadas con CO₂ en la aviación, reconociendo que el impacto ambiental de los vuelos sobre zonas sensibles como la Antártida debe ser cuidadosamente evaluado.



Otras zonas del mundo donde los aviones no pueden sobrevolar

Además de la Antártida, existen diversas regiones donde el sobrevuelo está restringido o prohibido por razones de seguridad, conflicto armado o protección ambiental. Estas zonas son identificadas por organismos como la OACI y los gobiernos nacionales.



Zonas de conflicto armado

La OACI ha desarrollado el Manual de Evaluación de Riesgos para Operaciones de Aeronaves Civiles sobre Zonas de Conflicto (Doc 10084), que orienta a los Estados y operadores sobre cómo evaluar los riesgos de sobrevolar regiones en conflicto. Ejemplos recientes incluyen:



Ucrania oriental y Crimea: desde el derribo del vuelo MH17 en 2014, muchas aerolíneas han evitado esta región.

desde el derribo del vuelo MH17 en 2014, muchas aerolíneas han evitado esta región. Siria, Irak y Yemen: estas zonas han sido objeto de conflictos prolongados, y el riesgo de ataques a aeronaves civiles es elevado.

Espacios aéreos soberanos restringidos

Algunos países imponen restricciones al sobrevuelo de ciertas áreas por razones de seguridad nacional. Ejemplos incluyen:



Corea del Norte: el espacio aéreo está altamente restringido.

el espacio aéreo está altamente restringido. Estados Unidos: áreas como la Casa Blanca, el Pentágono y la base Área 51 tienen prohibiciones estrictas de sobrevuelo.

Zonas naturales protegidas

Algunas regiones están protegidas por leyes ambientales que limitan el tráfico aéreo para evitar perturbaciones a la fauna o el ecosistema. Por ejemplo:



Parques nacionales en Estados Unidos: lugares como el Gran Cañón tienen restricciones de altitud para vuelos turísticos.

lugares como el Gran Cañón tienen restricciones de altitud para vuelos turísticos. Islas Galápagos (Ecuador): el espacio aéreo está regulado para proteger la biodiversidad.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL