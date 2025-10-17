En vivo
Hermana de Liam Payne asegura que hay personas que usaron "su muerte para conseguir fama"

Hermana de Liam Payne asegura que hay personas que usaron "su muerte para conseguir fama"

Ruth Payne, hermana del cantante y compositor británico Liam Payne, arremete contra figuras públicas que, al parecer, buscaron reconocimiento en redes a costa de la muerte del ex integrante de One Direction, fallecido hace un año.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2025

La hermana del artista británico, publicó en su instagram una emotiva carta en el primer aniversario de su muerte.
Instagram: @roo0990

