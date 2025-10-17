Hermana de Liam Payne asegura que hay personas que usaron "su muerte para conseguir fama"

Un año después del fallecimiento de Liam Payne, su hermana, Ruth Payne, ha utilizado sus redes sociales para expresar su dolor y, a su vez, lanzar una contundente crítica a individuos que instrumentalizan la muerte del cantante. Ruth, visiblemente afectada, arremetió contra quienes considera que están "usando su muerte para la fama".

El artista, conocido por su trabajo como miembro de la banda británica One Direction, murió el 16 de octubre del año pasado, tras caer desde el balcón de un hotel en Argentina. El reciente mensaje de Ruth surge tan solo unas horas después de que su excuñada, la creadora de contenido Kate Cassidy, realizara varias publicaciones sobre Liam Payne en el primer aniversario de su muerte.

En un extenso y conmovedor homenaje a su "hermano pequeño", Ruth Payne fue clara sobre la diferencia entre la atención mediática y el sufrimiento real. "Parece que a todo el mundo solo le interesa el lado público de esto", escribió. Ruth lamentó que, tristemente, algunas personas parecen estar "más interesadas en la fama que pueden obtener" a través de esta tragedia, por lo que la hermana del músico hizo un llamado a la empatía, recordando el lado humano de la pérdida: "La gente tiene que recordar que, cuando hablan, hay un hijo sin su padre, unos padres sin su hijo, y yo estoy perdida sin mi hermano".



¿Por qué Ruth Payne afirma que usaron la muerte de Liam Payne para conseguir fama"?

Las declaraciones de Ruth se producen en respuesta a una serie de publicaciones realizadas por Kate Cassidy, quien era pareja del cantante al momento de su fallecimiento. Cassidy compartió en sus redes sociales un video de un momento junto a Payne, al que denominó su "último baile".



En el video se veía al exvocalista de One Direction intentando alzarla. Cassidy acompañó la publicación con una nota, señalando que ese material fue grabado durante la última hora del último día que compartieron en vida. La creadora de contenido expresó su gratitud por los "hermosos momentos" compartidos y aseguró que extrañaría a Liam el resto de su vida.

No obstante, este video no fue el único contenido que Cassidy compartió en torno al aniversario de la muerte. La influencer también difundió imágenes generadas por inteligencia artificial de Payne, publicaciones que algunas voces consideraron "de mal gusto". Además, detalló públicamente cómo planeaba pasar la fecha del aniversario: en un discreto "viaje de marca" en Miami, Florida, explicando que mantenerse ocupada la ayuda a sobrellevar el duelo.



El duelo de Ruth Payne

Más allá de la crítica dirigida a la esfera pública, Ruth Payne compartió el testimonio sobre lo que ha sido su duelo, iniciando su emotivo mensaje con el tiempo transcurrido desde la muerte de su hermano, "1 año, 12 meses, 52 semanas, 365 días... de cualquier manera que lo diga, todavía significa la verdad más desgarradora que ya no estás aquí".



Ruth relató la diferencia entre el duelo actual y la ausencia de su hermano que vivió en su juventud, ya que cuando el cantante se iba de gira ella lloraba, siempre sabía que volvería. Sin embargo, ahora no puede traerlo a casa, encontrarse con él, llamarlo o enviarle un mensaje de texto, describiendo este sentimiento como una "nostalgia eterna".

"Subestimé el duelo, ¡vaya que lo subestimé!", confesó. Ruth manifestó estar "paralizada por él diariamente". Asegura que las pérdidas que sufrió previas a la de su hermano fueron tan solo una "tristeza intensa", pero la partida de su hermano es la "pérdida de su vida". La mujer expresó un dolor profundo por haber dado por sentado que Liam estaría con ella toda la vida, calificando esto como una "lección cruel".

Ruth Payne manifestó que la muerte de Liam "nunca tendrá sentido" y lamentó la existencia de "minutos inexplicables" y sin respuesta sobre sus últimos momentos con vida. El dolor se le materializa en una pesadilla recurrente donde se encuentra en la habitación de hotel de Liam, gritándole sin que él pueda escucharla. Finalmente, Ruth usó una analogía, comparando su dolor con el "reloj de los Weasley" de la famosa saga de libros Harry Potter: una manecilla ha desaparecido, lo que implica que "nada en mis días tiene sentido" y se siente como si "nadie estuviera sano y salvo".

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL