BOGOTÁ

Lo que encontraron en el cuerpo de Baby Demoni y las versiones en torno a su extraño fallecimiento

Peleas, amenazas, rumores y acusaciones hacen parte del rompecabezas que investigan las autoridades para esclarecer qué sucedió con Alejandra Esquín y su muerte, la cual ha despertado varias incógnitas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 17 de oct, 2025

Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni -
Redes sociales

