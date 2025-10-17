Lo que encontraron en el cuerpo de Baby Demoni y las versiones en torno a su extraño fallecimiento

Continúa la conmoción por la misteriosa muerte de la joven influencer bogotana Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni. Hasta el momento, hay pocas versiones lo que pudo haber sucedido con la creadora de contenido y los pronunciamientos de sus allegados y su pareja sentimental son claves en las investigaciones.

Un amigo de Alejandra, identificado como Robin Alexis Parra Gamboa, publicó un video a través de sus redes sociales antes de conocerse la muerte de ella. “Parce, no sabía cómo decirles esto. Baby Demoni se encuentra mal. Estamos hablando, ella estaba peleando con Samor, colgamos, me siguió enviando audios llorando diciéndome muchas cosas, que no sabía qué hacer, llamé a la hermana, le dije que ella estaba súper mal, que ella podría atentar contra su vida”.

Agregó Parra que media hora después a él lo llamó “una vecina y me dijo estaba colgada, que la encontraron no sé cómo, que se escucharon un montón de gritos, que estaban discutiendo, que vieron que tenía sangre, que no tenía nada en el cuello. No sé dónde la tienen”.



Después de dar esas declaraciones en sus redes sociales, Alexis parra aseguró estar asustado: "Temo por mi vida. Ustedes ya saben quién es, ya lo nombré en algunos de mis videos. Yo no le estoy echando la culpa a nadie. Yo simplemente estoy diciendo lo que pasó. En el hospital hubo un encontrón, donde se dirigió a mí diciendo que tenía que bajar los videos y no los voy a bajar".



¿Qué dijo Yina Calderón sobre Baby Demoni?

Si bien Medicina Legal no ha confirmado oficialmente cuál fue la causa de la muerte de Alejandra, una de sus amigas, Yina Calderón, mencionó una situación que habría vivido la joven fallecida antes de conocer su deceso.

Calderón señaló a través de sus redes sociales que Alejandra y su novio habían tenido una discusión en la casa donde vivían. “Luego el novio llamó a decir que ella se había colgado, que no sé qué”.



Incluso, Yina reveló lo que encontraron en el cuerpo de Baby Demoni cuando la llevaron al hospital. “Le encontraron huellas de asfixia. O sea, una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién lo hizo, cómo fue. Ayúdenme a estar detrás de este caso porque es muy raro”, manifestó la creadora de contenido.

Por último, Calderón dijo que dos días antes de la muerte de Alejandra Esquín, la joven se había practicado una liposucción. Yina sostuvo que la influencer fallecida “estaba súper feliz, estaba súper contenta con la cirugía. Eso está muy raro”.



El "mensaje preocupante" que Baby Demoni le habría enviado a su novio

Tras conocerse la noticia por parte de Yina Calderón, el novio de Baby Demoni, que en redes es conocido como Samor One, salió a hablar y comentó lo siguiente: "Se presentó una situación donde yo me enteré de un par de cosas, no voy a entrar en detalles porque no debería, yo me enteré de un par de cosas, yo la enfrenté, tuvimos una fuerte discusión, en esa fuerte discusión, pues hombre yo estaba muy ofuscado, yo me salí a tomar un poco de aire. Cuando me salí, como a los 15 minutos ella me dejó un mensaje que decía... Bueno, un mensaje preocupante, tampoco voy a decirles qué decía, pero era preocupante".

Además, el novio de la víctima sostuvo que se devolvió para la casa por una “corazonada” y cuando llegó se encontró en “una situación donde ella se estaba haciendo daño. La auxilié con las personas del bloque en donde vivimos y la llevé a urgencias”.

Por último, Samor One denunció a una “persona a hablar mentiras, lo que no es, a exponer esta situación en este momento, a decir cosas que no son por vistas, imagino yo. Tengo que salir a dar mi versión con el respeto de las personas que están pasando por este dolor. Están llegando mensajes amedrentándome de la comunidad de ella pensando que yo soy el culpable cuando no es así. Yo tengo todas las pruebas de todo”.

Será Medicina Legal la entidad que determine qué sucedió con la joven influencer y la Fiscalía General de la Nación adelantará las investigaciones correspondientes para esclarecer estos hechos.

