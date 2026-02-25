Este es el Punch colombiano, un mono que se aferró a un peluche tras quedar solo

Punch ha inundado las redes sociales a nivel mundial, conmoviendo a millones de seres humanos con su historia. Se trata de un pequeño macaco de seis meses que nació en el zoológico de Ichikawa, en Japón, y que se volvió viral luego de conocerse que el animal fue rechazado por su madre y por otros macacos desde su nacimiento, lo que lo llevó a encontrar consuelo y apego en el peluche de un orangután.

Cada foto o video con una actualización sobre lo que pasa con Punch conmueve al mundo y ahora la historia similar de un mono en Colombia se une a este fenómeno viral. A través de redes sociales, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), específicamente del Huila, la historia de este animal que también tiene un peluche de apego.



La historia del Punch colombiano

El Punch colombiano es una cría de mono churuco que también vivió una historia de abandono, pero en un contexto diferente. Según la CAM Huila, la autoridad ambiental del departamento, este mono fue víctima del tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre, una situación que el arrebató el derecho de crecer junto a su madre.

El mono churuco quedó completamente solo y cuando fue rescatado llegó al hogar de pasó de la CAM en Neiva, capital de Huila. A través de un emotivo video publicado en las redes de la corporación, se cuenta la historia del animal que pasó sus primeros días de vida en cautiverio en un lugar del municipio de Tello, Huila.



Detallaron en el relato que el mono estuvo en cautiverio varios meses, era tratado como una mascota y lo alimentaban con comida de humanos. "Un día la familia que me tenía en cautiverio tomó la correcta decisión de entregarme a las autoridades", así llegó al hogar de paso de fauna silvestre de Neiva.



Tras ser rescatado y examinado, los expertos determinaron que el Punch colombiano tenía algunas secuelas del cautiverio como estrés, desnutrición, miedo y, además, impronta. Esto último se refiere al apego que un animal silvestre desarrolla por los humanos, pero que no debería existir.

Para su recuperación y rehabilitación, el mono churuco ha permanecido en el hogar de paso, donde está aprendiendo a comer los alimentos que realmente necesita, despertar sus instintos naturales y convivr con otros monos. En medio de esto, la herramienta para soltar su apego a los humanos fue un peluche de un tigre.

La historia del mono churuco, ahora calificado como el Punch colombiano, envía un importante mensaje sobre el cautiverio de animales silvestres, una actividad que no solo es delito, sino que afecta gravemente la salud de estos animales cuyo hogar debe ser el ideal en medio de la libertad.



¿Qué ha pasado con el Punch de Japón?

Tras algunos meses de aislamiento y pasar tiempo con su peluche de orangután, se han difundido algunos videos en los que se ve que Punch ha sido finalmente aceptado por algunos miembros del grupo de macacos. Además, se ha reseñado que el joven macaco ya recibió su primer abrazo de un macaco adulto, lo que indica que el proceso de socialización está funcionando.

A pesar de esto, recientemente la organización de PETA Asia ha hecho una solicitud para que Punch sea trasladado desde el zoológico a un santuario especializado, argumentando que el animal muestra signos de trauma severo y que necesita un entorno para desarrollar habilidades sociales.

