Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Querida periodista de Noticias Caracol se despide del canal: adiós a la biciperiodista

Querida periodista de Noticias Caracol se despide del canal: adiós a la biciperiodista

La periodista Tatiana Gordillo estuvo hasta hoy en Noticias Caracol. La comunicadora dio un mensaje de despedida durante la emisión del noticiero y le agradeció a los televidentes por siempre estar al tanto de los reportajes de la biciperiodista.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 23 de ene, 2026
Thumbnail

La periodista Tatiana Gordillo, también conocida como la biciperiodista y una de las caras más reconocidas de Noticias Caracol, le dijo adiós a la casa periodística. La comunicadora, en la emisión de la mañana de este viernes 23 de enero, se despidió de los televidentes y de sus compañeros de set.

"Antes de despedir esta sección, quiero aprovechar el momento para despedirme sobre todo de ustedes, queridos televidentes. Gracias por acompañarnos tanto tiempo a través de la pantalla, por permitirme a mí entrar a sus hogares. Hoy es el último día que los acompaño en Noticias Caracol y con el casco de la biciperiodista en la mano, y con el corazón en la mano también, quiero agradecerles profundamente a ayudarnos tanto", dijo la periodista durante la transmisión.

Tatiana Gordillo, que estuvo cerca de una década en Noticias Caracol, también agradeció por todos los años y las historias. "Gracias a este gran canal, el canal de la gente, a sus directivos, a mi familia y por supuesto a todos ustedes, a los que ya no están también aquí, pero que me acompañaron en este proceso. Gracias, infinitas gracias por hacerlo posible y nos seguiremos viendo porque recuerden, la biciperiodista soy yo", agregó.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

