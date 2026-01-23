Querida periodista de Noticias Caracol se despide del canal: adiós a la biciperiodista

La periodista Tatiana Gordillo, también conocida como la biciperiodista y una de las caras más reconocidas de Noticias Caracol, le dijo adiós a la casa periodística. La comunicadora, en la emisión de la mañana de este viernes 23 de enero, se despidió de los televidentes y de sus compañeros de set.

"Antes de despedir esta sección, quiero aprovechar el momento para despedirme sobre todo de ustedes, queridos televidentes. Gracias por acompañarnos tanto tiempo a través de la pantalla, por permitirme a mí entrar a sus hogares. Hoy es el último día que los acompaño en Noticias Caracol y con el casco de la biciperiodista en la mano, y con el corazón en la mano también, quiero agradecerles profundamente a ayudarnos tanto", dijo la periodista durante la transmisión.



Tatiana Gordillo, que estuvo cerca de una década en Noticias Caracol, también agradeció por todos los años y las historias. "Gracias a este gran canal, el canal de la gente, a sus directivos, a mi familia y por supuesto a todos ustedes, a los que ya no están también aquí, pero que me acompañaron en este proceso. Gracias, infinitas gracias por hacerlo posible y nos seguiremos viendo porque recuerden, la biciperiodista soy yo", agregó.

