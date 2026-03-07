Video | El “Punch antioqueño”, bebé mono rescatado que enternece redes al abrazar un peluche

Un pequeño mono se ha robado el corazón de miles de personas en redes sociales. Aunque no se trata del famoso primate japonés que recientemente se volvió viral, muchos ya lo llaman el “Punch antioqueño”. La razón, al igual que el popular Punch, este bebé mono también encuentra consuelo abrazando un peluche mientras recibe cuidados especiales para sobrevivir.



El protagonista de esta historia es un bebé de tití gris, una cría que llegó al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, entidad conocida como Cornare, luego de ser rescatado por un ciudadano que lo encontró solo y abandonado en una carretera rural de Antioquia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La llegada del pequeño primate a las instalaciones del CAV ocurrió después de que se confirmara que no había presencia de sus padres en la zona donde fue hallado. Así lo explicó Juan Pablo Giraldo, biólogo del centro, quien detalló que el animal tuvo que ingresar a un proceso especial de atención para garantizar su supervivencia.

“En este momento se encuentra en proceso de crianza asistida en donde abraza a un peluche para poder suplir las necesidades de estar aferrado a sus padres y recibe la nutrición adecuada para su normal crecimiento y desarrollo”, explicó el especialista.



En un video compartido por Cornare a través de sus redes sociales se puede observar al pequeño tití aferrado a un peluche de lo que parece ser un perrit, siendo atendido y cuidado por el especialista quien lleva una mascara de mono para que el primate este familiarizado, una escena que rápidamente despertó ternura entre los usuarios de internet.



Publicidad

“Este pequeño tití gris llegó a nuestro CAV luego de que una persona lo encontrara solo y abandonado”, explicó la entidad en la descripción de la publicación.

De acuerdo con la corporación, actualmente el primate permanece en crianza asistida, un proceso en el que recibe alimentación especializada y atención constante mientras se fortalece. “Mientras tanto, se aferra a un peluche que le brinda un poco del calor que tendría junto a sus padres en la naturaleza”, agregó la entidad.

Publicidad

El objetivo de este acompañamiento es que, una vez el animal alcance un desarrollo adecuado, pueda iniciar un proceso de socialización con otros individuos de su especie, para posteriormente evaluar su regreso a su hábitat natural.

Este tipo de procesos busca evitar que los animales rescatados desarrollen una dependencia permanente de los humanos y puedan retomar comportamientos naturales propios de su especie.

Aunque la entidad no ha confirmado si el pequeño mono tiene un nombre oficial, en redes sociales muchos usuarios ya lo han bautizado de manera informal como el “Punch antioqueño”, en referencia al famoso primate japonés que conmovió al mundo.

La comparación surge inevitablemente por la historia de Punch, un macaco japonés nacido en 2025 en el Ichikawa City Zoo and Botanical Gardens, en Japón.

Publicidad

Punch fue abandonado por su madre poco después de nacer, por lo que los cuidadores del zoológico tuvieron que intervenir para garantizar su supervivencia. Como parte de su proceso de adaptación, le entregaron un peluche de orangután que terminó convirtiéndose en su principal objeto de apego.

Las imágenes del pequeño macaco abrazando el juguete dieron la vuelta al mundo y generaron miles de mensajes de apoyo en redes sociales.

Publicidad

Aunque el caso del tití antioqueño ocurre en un contexto diferente, la escena resulta igualmente conmovedora y recuerda que estos objetos pueden cumplir un papel importante en la crianza de animales huérfanos.



¿Por qué los monos se crían con peluches?

En procesos de rescate y rehabilitación de primates, no son recientes pues los peluches y otros muñecos suelen utilizarse como objetos de apoyo emocional cuando las crías han perdido o han sido separadas de sus madres.

Estos juguetes funcionan como objetos transicionales, proporcionando una sensación de seguridad que ayuda a reducir el estrés, el miedo y la ansiedad durante las primeras etapas de vida.

Además, al permitir que los animales se aferren a algo que simula el contacto físico, se busca replicar parcialmente el vínculo natural que tendrían con sus padres mientras reciben cuidados humanos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co