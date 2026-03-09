En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Movilidad en Bogotá EN VIVO: fuertes lluvias causan granizo e inundaciones; localidades afectadas

Movilidad en Bogotá EN VIVO: fuertes lluvias causan granizo e inundaciones; localidades afectadas

Las autoridades recomiendan manejar con precaución, pues debido a las fuertes lluvias registradas al norte de la ciudad se pueden presentar diversas emergencias a raíz de las inundaciones.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 9 de mar, 2026
Inundaciones en Bogotá.
Inundaciones en Bogotá.
Desde aproximadamente las 2:30 de la tarde de este lunes 9 de marzo se presentan fuertes lluvias en varios sectores de Bogotá, algunas incluso incluyen granizo. Las precipitaciones han generado que algunas vías se inunden, afectando el tráfico en la capital. De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá del Idiger, a esta hora llueve en las localidades de: Usaquén, Suba, Chapinero, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme.

En redes sociales varios usuarios han compartido videos de la fuerte granizada en el norte de la ciudad. "Son ríos congelados, autos con problemas para salir de parqueaderos", aseguró un internauta en X. Por su parte, Bogotá Tránsito escribió: "En época de lluvias conducir excediendo la velocidad es un riesgo fatal, transita despacio y mantén la distancia con los otros actores viales, así evitarás un siniestro y llegarás seguro a casa".

3:20 p. m. Zonas con inundaciones

Según Bogotá Tránsito, debido a las fuertes lluvias registradas al norte de la ciudad, se presentan encharcamientos/inundaciones en:

  • Cra. 7 con calle 106
  • Cra. 7 con calle 127
  • Cra. 15 con calle 100
  • Cra. 7 con calle 74

Noticia en desarrollo...

