VIDEO | Fuerte vendaval en Neiva causó susto en Circo de Hermanos Gasca: "Casi se cae mi casa"

Un fuerte vendaval acontecido en Neiva, la ciudad capital del departamento de Huila que recientemente ha reportado condiciones lluviosas, provocó temor entre muchos de sus habitantes. Algunos de los más afectados fueron los trabajadores y propietarios del conocido Circo de los Hermanos Gasca, el cual presentó algunas afectaciones y provocó temor a pocos minutos del inicio de una de las funciones dentro de este recinto.

Los fuertes vientos registrados en la capital huilense el pasado domingo 8 de marzo desataron una preocupante situación en el circo. Mientras que algunos trataban de buscar refugio mientras este se calmaba, Juan Cebolla, uno de los propietarios de este escenario, optó por grabar un video en el que plasmó los escalofriantes momentos de temor que vivieron sus trabajadores.

"¿Qué es esto, por Dios? Nunca, pero nunca en mi vida, yo creo, había vivido una tormenta yo en el circo. (...) Estamos en Neiva, a media hora de la función y miren esto; Nunca había sentido tanto miedo yo por mi casa, por mi circo, miren esto", relata, con miedo, el dueño del circo mientras documenta los daños que dejó aquella fuerte ventisca.



Entre las afectaciones, Juan Cebolla registró varias vallas para filas y algunas estructuras pequeñas que cayeron al suelo. Además, documentó que los vehículos de él y sus trabajadores también resultaron con algunas afectaciones superficiales. Su vehículo personal, por ejemplo, quedó con algunos soportes de las carpas caídos sobre él, aunque sin aparentes daños graves. Por su parte, una camioneta que se encontraba parqueada dentro de la zona afectada sí quedó con daños en su techo corredizo, tal como lo documentó el hombre afectado..



Pese a la gravedad de la ventisca, el Gasca aceptó que las carpas de este circo no se vieron afectadas, y que incluso esta dura situación demostró la tecnología y la buena instalación de la que goza su escenario de espectáculos. "Muchos circos se caen porque no están bien preparados para eso, pero la verdad que increíble la tecnología y la seguridad que dan estas carpas. ¡La carpa intacta!".



Una vez finalizada la emergencia, y tras verificar que todas las personas de su equipo se encontraban sanas y salvas, el dueño del circo agradeció a los trabajadores por su compromiso en la instalación de las carpas, pues, afirma, de ellos dependió que esta estructura no hubiera caído. "Quiero destacar la labor y el trabajo de todo el equipo del circo Gasca, porque si este circo está bien parado es gracias al trabajo de estos señores, porque si no fuera así, creo que no la estaríamos contando". El testigo de esta situación reconoció que nunca había sentido tanto miedo de perder su circo, al que él considera su casa.

