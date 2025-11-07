Retrasan nuevamente el lanzamiento de GTA VI: estos son los motivos y su nueva fecha

La desarrolladora de videojuegos Rockstar Games anunció el pasado jueves, por medio de sus redes sociales, un segundo aplazamiento para el lanzamiento de 'Grand Theft Auto VI' (GTA VI), el título que se consolida como una de las producciones más ambiciosas y costosas en la historia de la industria de los videojuegos. La esperada fecha de llegada al mercado, que había sido fijada para el 26 de mayo de 2026, ha sido reubicada en el calendario, estableciendo el nuevo estreno para el 19 de noviembre de 2026.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La compañía justificó esta decisión argumentando que el juego requiere varios meses adicionales para alcanzar el nivel de calidad técnica y narrativa que los usuarios esperan. "Lamentamos añadir tiempo adicional a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen", se lee en parte de la publicación.

Este aplazamiento ya es el segundo que recibe el videojuego por parte de la desarrolladora, ya que desde un principio, cuando fue anunciado oficialmente en el 2023 se había previsto su lanzamiento para este año, sin embargo, su estreno fue aplazado para el 26 de mayo de 2026 y ahora, nuevamente postergado para el noviembre del otro año.



Este patrón de extensión en los tiempos de producción no es nuevo para el Rockstar Games, pues anteriormente se había enfrentado a tener que aplazar el lanzamiento de 'Red Dead Redemption 2' por intentar conseguir la perfección en su desarrollo, por lo que se espera que tras este anuncio, el juego cumpla con toda expectativa visual y narrativa que se tiene.



¿Cuáles son las novedades de GTA VI?

Se ha postergado nuevamente el lanzamiento de GTA VI debido a que será el sucesor del aclamado GTA V, uno de los títulos más vendidos en la historia del entretenimiento digital, que fue lanzado en 2013. Ya se ha confirmado que esta nueva edición será ambientada en el estado ficticio de Leonida y la moderna Vice City, una ciudad mucho más grande y con nuevos personajes con historias únicas, como es el caso de los personajes Jason y Lucía, quienes han sido mostrados en los tráilers presentados por la marca.



Por lo que se espera una mejora exponencial en lo gráficos, nuevas mecánicas, muchas misiones y una nueva implementación de la inteligencia artificial que permita que el videojuego maneje una dinamica mucho más acercada a la realidad.



¿Qué ha causado el retraso del lanzamiento de GTA VI?

El anuncio del retraso se produjo simultáneamente con el despido de 31 empleados en Reino Unido. Este hecho desató protestas frente a las oficinas de la empresa ya que la desarolladora estadounidense confirmó que los despidos fueron porque los trabajadores filtraron información confidencial sobre el juego.

Publicidad

El desempeño final de GTA VI será decisivo para la posición competitiva de la empresa, especialmente porque la firma permanece como el último gran editor público en Estados Unidos tras la privatización de EA, lo que incrementa la presión sobre el éxito de este título.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL