¿Cómo se enteró Katiuska que alguien estaba filtrando su información del Desafío?

Katiuska, exparticipante del Desafío Siglo XXI, ha dado mucho de qué hablar luego de que fuera expulsada de la competencia. La deportista era considerada por muchos televidentes una de las mejores del juego y hasta una posible ganadora en esta edición. Sin embargo, el grave incumplimiento de una norma llevó al equipo del reality a eliminarla de la competencia.



¿Qué regla del Desafío rompió Katiuska?

"Hemos confirmado que una participante rompió uno de los pilares más importantes de este programa: la confidencialidad. Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero", explicó Andrea Serna a los ocho semifinalistas.

Según detalló la presentadora, el equipo de trabajo del Desafío Siglo XXI estuvo investigando qué o quién estaba detrás de las páginas de 'spoilers' que revelaron información confidencial del desarrollo de la competencia. A raíz de esto, establecieron que la información salió del entorno de Katiuska, quien para ese momento era una de los ocho semifinalistas.



¿Cómo se enteró Katiuska de lo que estaba pasando?

En diálogo con Noticias Caracol tras su expulsión, Katiuska reveló que ella no sabía lo que esta persona estaba haciendo con la información que ella le confió en su intimidad. "Una persona muy cercana a mí, casi que familia, me utilizó, me preguntaba cosas de forma aparentemente inocente y yo de forma inocente le respondía. Utilizó esa información para venderla sin mi consentimiento, sin mi autorización y sin yo saberlo".

Katiuska insistió en que todo esto se hizo a sus espaldas, por lo que todavía no tiene muy claro cuándo y cómo ocurrieron los hechos, pero resaltó que "yo me enteré por el programa, ni siquiera por esa persona".



Aunque no reveló detalles de la persona que la traicionó, concluyó que "yo de esa persona no quiero absolutamente nada, no quiero que esté en mi vida, por más importante que haya sido".



De la misma forma, Katiuska apareció por primera vez en sus redes sociales para agradecer a todos sus seguidores por el apoyo, pero también para pedirles un tiempo. Según explicó la exdesafiante, aunque intenta mantener la cabeza en alto y una actitud positiva, su expulsión del programa para el que se preparó 10 años la tiene emocionalmente afectada.

"Gracias de verdad por estar pendiente, por todos esos mensajes tan hermosos que me mandan. Sin ese apoyo y sin ese cariño sería más difícil para mí", dijo Katiuska y aseguró que ha leído la gran mayoría de los mensajes, pero no ha podido responderles por su situación emocional y también porque son muchos. "No estoy desapareciendo, no los estoy ignorando. Muchísimas gracias, un abrazo enorme".

En esa publicación, la exdesafiante aseguró que regresaría con explicaciones más detalladas sobre lo ocurrido. "Solo les pido que tengan un poquito de paciencia. Estoy tratando de poner la mejor cara, pero esto está siendo muy difícil para mí. Obviamente me siento responsable de darles una explicación a todos ustedes. Yo también merezco una explicación con todo esto, pero será más adelante".



¿Quiénes están ahora en competencia?

Tras la expulsión de Katiuska, Andrea Serna le dio a los semifinalistas restantes la indicación de abrir las cajas que les entregó antes de abandonar la ciudadela de las cajas. En ellas encontraron un tiquete de avión con destino a la ciudad de su compañero para esta nueva etapa.

Así quedaron conformadas las parejas:



Potro y Deisy

Rata y Valentina

Leo e Isa

Zambrano y Myrian

Tina y Julio

Rosa y Gero

Yudisa y Lucho

Además, con la expulsión de Katiuska y su posible refuerzo, de quien no se reveló la identidad, al Desafío Siglo XXI regresaron Mencho y Gio como la nueva pareja semifinalista del programa.

