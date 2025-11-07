Exorcista analiza historia de mujer que asegura haber visto posesión en un convento: "Genera dudas"

A través de redes sociales se ha hecho viral un video de una mujer chilena que asegura haber presenciado una posesión demoníaca y un exorcismo en un convento de monjas en Chile. La historia se hizo tan popular que un experto en exorcismo reaccionó a ella y la puso en duda.



¿Cuál es la historia?

Todo ocurrió en 2011, según reveló Kamily González Ruiz. Ella tenía 18 años y decidió ingresar a un convento ubicado en el sur de Chile donde convivían monjas mexicanas y chilenas. Aunque su familia no estaba de acuerdo con su vocación religiosa, ella logró registrarse al convento sin problema.

Sin embargo, la experiencia dejó de ser algo interesante para ella cuando ocurrió una situación de una película de terror. La vida en el convento empezó a convertirse en una pesadilla por "hechos paranormales" inexplicables para ella, como que alguien tocara la puerta de su habitación en las noches, pero al abrir la puerta no había rastro de nadie.

"Una noche yo estaba acostada mirando hacia la pared y sentí como algo se sentó en el borde de la cama y se sentía el peso. Me destapé y miré y no había nadie, o sea, se veía hundido y se sentía el peso, pero no había ninguna persona", recordó.



La joven le comentó las situaciones a sus maestras, quienes no se sorprendieron y le contaron relatos de entes malignos que atormentaban a quienes elegían el camino de Dios. La situación se hizo más repetitiva y fuerte para Kami, quien llegó hasta a escuchar voces en otro idioma.



Lo que pasaba con ella entonces empezó a no parecerle tan normal a las monjas y decidieron llamar al obispo de la ciudad para realizar ejercicios espirituales que alejaran las presencias malignas. "Te tengo que decir algo muy grave y es que hay un demonio detrás tuyo", le dijo un sacerdote a la joven dejándola paralizada, pero hizo un exorcismo en el lugar y tuvieron unos días de paz.

Todo empeoró cuando se llevó a cabo una misa de imposición de manos y el sacerdote impuso las manos a una nueva monja del convento. "Se comenzó a desvanecer, se cayó de golpe al suelo y se encorvó de una forma no anatómica, literal como una U". Kami aseguró que el exorcismo a la monja, que empezó a hablar con voz de hombre y en un idioma desconocido, se extendió por cinco días.

"Todo fue una pesadilla porque yo vi muchas cosas que hubiese querido no ver", señaló la joven que tiempo después decidió huir del convento.



Exorcista analiza historia de la chilena

El video de la mujer chilena causó tanto revuelo en TikTok que en la misma plataforma reaccionó Josep Riera de Santorini, un exorcista y parapsicólogo español con más de cuatro décadas de experiencia en liberaciones espirituales.

"Te lo digo con todo respeto, pero tu historia me genera dudas", dijo el experto, señalando que un tema tan "grave" como el exorcismo de una monja debería tener testigos, documentos o nombres para ser verificable. "He trabajado más de 40 años en el mundo espiritual y sé distinguir entre un fenómeno psicológico y una posesión verdadera".

