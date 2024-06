Salió corriendo pensando que motociclista la iba a robar y él solo estaba parqueando

En un video de cámaras de seguridad se ve el momento en que una mujer se encuentra caminando por la calle y corre aterrada luego de que un motociclista pasó por su lado, por lo que ella, al parecer, pensó que la iba a robar.

>>> Vea más: Falso pasajero robó a una taxista y cuando iba a escapar tres ladrones lo asaltaron

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de junio sobre las 3:24 de la tarde, en un lugar hasta ahora desconocido. En la grabación se ve cuando la mujer andaba en medio de la calle, el motociclista gira por una esquina, se orilla frente a una casa y ella sale despavorida.

Lo que la señora no sabía era que el conductor de la moto se orilló para parquear su vehículo en una vivienda, desde la cual le abrieron la puerta del garaje.

Publicidad

El hombre se quedó mirando a la mujer corriendo, sin entender lo que estaba pasando. Finalmente, el conductor ingresó al parqueadero, mientras que la ciudadana se fue creyendo que él la iba a robar.

Usuarios de redes sociales comentaron el hecho. “A mí me pasó algo parecido. Iba caminando hacia mi trabajo, cuando unas cuadras antes veo una moto, de esas de sicario, que viene acercándose a mí y salí corriendo. Llegué a mi trabajo asustada, cuando una compañera riéndose me dice que ella era la que iba en esa moto y se iba a acercar solo para ofrecerme que me montará y llevarme”, “Hasta dónde ha llegado el temor de la gente, pero bien por la señora por esa precaución” y “Ese miedo que se le tiene a cualquiera que pase en una moto es comparable al que se tiene al ver un grupo de hinchas juntos”, son algunas de las reacciones.

Publicidad

>>> Le puede interesar: Ojo con esta jauría de ladrones en Engativá: vea cómo asaltaron a un joven