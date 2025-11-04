Así nació la colaboración entre Shakira y la Filarmónica de Mujeres de Bogotá

El sábado 1 de noviembre Shakira culminó el paso de su gira de conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran por Colombia con un espectáculo en el escenario del Vive Claro Distrito Cultural. El evento estuvo marcado por un recorrido por toda la trayectoria musical de la barranquillera y unas invitadas que dejaron sorprendidos a los 47.000 fanáticos que asistieron.

Shakira tuvo como invitadas en su concierto en Bogotá a las artistas que hacen parte de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, un momento solemne en el que el escenario se llenó de instrumentos y mujeres talentosas, quienes interpretaron junto a la estrella internacional 'La Pared', una canción que hace parte de su álbum 'Fijación Oral'.



¿Cómo nació la colaboración entre Shakira y la Filarmónica?

La interpretación de 'La Pared' junto a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá fue una idea que se le ocurrió a Shakira en un avión. Así lo explicó ella misma en la celebración del doble aniversario de sus dos álbumes 'Pies Descalzos' y 'Fijación Oral (Vol. 1 y 2)'. La barranquillera celebró estos logros con nuevas versiones de sus grandes éxitos, un EP exclusivo disponible solo en Spotify, y una serie documental donde la artista comparte historias inéditas sobre la creación de estos discos.

"Se me ocurrió en el avión, aterricé en New York, mi mánager me consiguió 14 mujeres increíbles de la Orquesta Filarmónica, en una hora hice el arreglo, ensayamos toda la noche y el resto, ya lo saben", escribió Shakira en su cuenta de Instagram publicando un video exclusivo en el que daba a su equipo las indicaciones de lo que se le había ocurrido hacer con 'La Pared' en esta celebración.



La nueva versión del tema de Shakira quedó inmortalizado en el 'Spotify Anniversaries' de Shakira en el que se festejaron los 30 y 20 años de ambos álbumes, en el que se hicieron nuevas versiones de canciones como 'La Pared', 'Antología', 'Día de enero' y 'Hips Don't Lie'. Ahora también la interpretación de la pared con una Orquesta Filarmónica quedó plasmada en los recuerdos de los asistentes al show al Vive Claro.



La ocurrencia de Shakira en un avión viajó con ella desde Nueva York a Colombia, y quiso hacerla realidad ahora con la Filarmónica de Mujeres de Bogotá acompañándola. La interpretación de 'La Pared' fue el punto más alto de la noche, un encuentro perfecto entre la sensibilidad de su voz y la potencia orquestal con una ejecución impecable. Esta colaboración reafirmó el poder de las mujeres en la música y el compromiso de ambas partes con la excelencia artística.



Shakira recibe importante reconocimiento tras su concierto en Bogotá

Tras el cierre de su gira por Colombia, Shakira se despidió de su país natal diciendo: "Gracias Bogotá por haberme permitido volver. Y gracias Colombia, gracias por darme este regalo de realizar nueve conciertos en este país. Definitivamente no hay un mejor reencuentro que el de una loba con su manada colombiana".

Pero eso no fue todo para la barranquillera, luego del concierto recibió un importante logro. Billboard la reconoció como 'Global Touring Icon' por su gira Las Mujeres Ya No Lloran, que ya es la gira latina más taquillera de una mujer en la historia, superando los 327.4 millones de dólares.

Además de esto, Las Mujeres Ya No Lloran también es la segunda gira latina más taquillera en general, con proyecciones que indican que podría alcanzar el primer puesto al cierre de las fechas de diciembre. Las cifras incluyen su histórica serie de 12 presentaciones en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, el mayor número de shows consecutivos que cualquier gira ha ofrecido en este emblemático recinto.

