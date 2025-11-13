Shakira estrenó videoclip oficial de Zoo, su nueva canción para Zootopia 2

Shakira se sumergió una vez más en el mundo de 'Zootopia', creado por Disney. La cantante colombiana reafirmó su participación en la segunda parte de la película animada como Gazelle y lo hizo con una nueva y exitosa canción. A las plataformas digitales llegó oficialmente el videoclip musical de 'Zoo', la canción de Shakira para 'Zootopia 2'.

El regreso de Shakira subraya la importancia que su personaje, la Gacela, la cantante pop más famosa de Zootopia, tuvo en la película original de 2016, consolidándola como una figura clave en la resonancia social de la franquicia.



Shakira entró a Zootopia con su videoclip musical

En el canal de YouTube de Disney se publicó el videoclip oficial de la nueva canción de Shakira para la historia protagonizada por la agente conejo Judy Hopps y el zorro Nick Wilde, quienes en la secuela se encontrarán en una nueva aventura para proteger la población animal de Zootopia.

En el video la gran sorpresa es que Shakira entra a Zootopia y comparte espacio con los queridos personajes en los escenarios en los que se desarrollará la película. La barranquillera toma el papel de Gazelle cantando ante todos los fanáticos de la gran cantante pop de la historia.



En cuestión de 24 horas, el video se convirtió en tendencia en las redes sociales, donde los fanáticos de la historia y de Shakira celebran esta unión, alcanzando más de 500 mil reproducciones.

Y es que la relación de Shakira con Disney no es nueva, en la primera entrega de 'Zootopia', la barranquillera no solo prestó su inconfundible voz a la carismática Gazelle, sino que también interpretó el tema principal de la película, 'Try Everything'. Esta canción se convirtió en un himno motivacional, encapsulando el mensaje central del film: la perseverancia y la ruptura de los prejuicios y parece que 'Zoo' repetirá la historia.

En una anécdota que se hizo viral, la propia Shakira, con su característico sentido del humor, intervino en el diseño de Gazelle pidiendo a los directores que le agregaran "un poco más de cadera" al personaje, asegurando que el cuerpo de la Gacela tuviera "un poquito más de curvas".



¿Cuándo se estrena 'Zootopia 2'?

La sinopsis revelada para 'Zootopia 2' indica que Judy Hopps y Nick Wilde deberán ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, un contexto perfecto para que Gazelle, como celebridad, tenga un papel clave en la unificación o la exposición de los desafíos de la urbe animal. La película se estrenará en salas de cine el próximo 26 de noviembre.



Shakira no es la única colombiana en 'Zootopia 2'

El estreno de 'Zootopia 2' trajo grandes noticias para Colombia, pero no solo por el regreso de Shakira a la historia. Disney ha anunciado que otra colombiana se suma a las voces del elenco de personajes y se trata de Luisa Fernanda W.

La creadora de contenido paisa hace parte del elenco de voces latinoamericanas para la versión doblada de 'Zootopia 2' y tendrá una participación especial en la película, prestando su voz a la Capitana Hoggbottom, una jabalí rigurosa que se toma muy en serio su trabajo y no tiene paciencia para los comportamientos de novatos de Judy y Nick.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL