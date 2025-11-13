En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
EE. UU.
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Shakira estrenó videoclip oficial de Zoo, su nueva canción para Zootopia 2

Shakira estrenó videoclip oficial de Zoo, su nueva canción para Zootopia 2

Una vez más Shakira prestó su voz para Gazelle, la gran estrella pop de Zootopia. ¿Cuándo estrena la película animada?

Por: María Paula González
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
Shakira Zootopia
Shakira estrenó el videoclip de 'Zoo' -
Foto: YouTube

Publicidad

Publicidad

Publicidad