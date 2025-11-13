No solo Shakira: Luisa Fernanda W también hará parte de Zootopia 2

El universo de las voces en el cine de animación se ha revolucionado con una noticia que celebra la creciente influencia de las estrellas digitales en la gran pantalla. Walt Disney Animation Studios confirmó la participación de la creadora de contenido y empresaria colombiana, Luisa Fernanda W, en la versión doblada para Latinoamérica de la esperada secuela, 'Zootopia 2'.



La influencer colombiana, reconocida por su trayectoria de más de 15 años en la creación de contenido digital y su éxito como empresaria, se une a la metrópoli animal en una participación especial que sin duda captará la atención de millones de seguidores en la región.



Luisa Fernanda W presta su voz para Zootopia 2

Luisa Fernanda W prestará su voz a la Capitana Hoggbottom, un personaje descrito como una jabalí rigurosa. La Capitana Hoggbottom se toma su trabajo "muy en serio" y, crucialmente, no tendrá paciencia para los "comportamientos de novatos" de los protagonistas, Judy Hopps y Nick Wilde.

"Por fin puedo contarles que mi voz le dará vida a uno de los nuevos personajes de 'Zootopia 2'. 'Zootopia' siempre nos enseñó que ningún sueño es demasiado grande. Así que no se la pierdan", expresó la influencer colombiana en el video con el que se hizo el anuncio.

La incursión de Luisa en el doblaje subraya su versatilidad, ya que su carrera ha trascendido lo digital. Es socia fundadora de Rancho MX, un destacado restaurante en la sabana de Bogotá, y es la creadora de Diva, una marca de maquillaje y cuidado de la piel enfocada en el empoderamiento femenino. Además, junto a Pipe Bueno, lidera "Evobike by Pipe Bueno y Luisa Fernanda W", una iniciativa de movilidad sostenible. Su trayectoria es un claro ejemplo de liderazgo y visión en Colombia y América Latina.



¿Cuándo se estrena Zootopia 2 en cines?

La emoción por la llegada de 'Zootopia 2' ha sido palpable desde que se anunció su desarrollo. El estreno de esta película animada de comedia y aventuras está programado para el 27 de noviembre de 2025 en cines de América Latina. El lanzamiento en Estados Unidos ocurrirá un día antes, el 26 de noviembre de 2025.

La cinta original de 2016 fue un fenómeno global, recaudando más de mil millones de dólares en la taquilla mundial. El objetivo de Disney Animation, según su Chief Creative Officer, Jared Bush, no es solo hacer una buena o gran película, sino una "película atemporal". Bush, quien escribió el guion y dirige la secuela, junto a Byron Howard, regresa al mundo de Zootopia con la productora Yvett Merino, el equipo ganador del Oscar.



¿Qué se sabe sobre Zootopia 2?

La secuela de la cinta animada retoma la historia de los policías novatos Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman), quienes se embarcan en un nuevo y complejo caso.

La gran novedad y principal catalizador del misterio es la llegada de un "misterioso reptil" a Zootopia. Se trata de la serpiente fugitiva Gary De’Snake, un personaje que llega a la ciudad y "pone patas arriba la metrópoli de animales". Gary, una pitón, es el primer reptil visto en la ciudad en 100 años.

Para lograr resolver el caso, Judy y Nick deberán "ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad". Esta misión los lleva a explorar zonas inéditas de la metrópoli, como los "pantanos de mamíferos semiacuáticos" y las "vastas dunas del desierto". El director Jared Bush señaló que, tras ser socios por solo 48 horas en la primera cinta, aún tienen mucho que aprender el uno del otro. Su asociación se pondrá a prueba "como nunca antes".

