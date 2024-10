¿Sin ideas para su disfraz? La IA ha revelado las tendencias de Halloween 2024

Halloween es una de las festividades más esperadas del año, y elegir el disfraz perfecto es una parte esencial de la celebración. Este 2024, la inteligencia artificial ha analizado las tendencias y predicciones para determinar cuáles serán los vestuarios más populares. Desde personajes clásicos hasta nuevas inspiraciones de acuerdo con diferentes películas, series y cantantes.

Tendencias en disfraces para Halloween 2024

Personajes de películas y series

Los personajes de películas y series continúan siendo una elección favorita para Halloween. Este año, los disfraces inspirados en la secuela de Beetlejuice y la serie Bridgerton están en auge.

Beetlejuice, con su estilo extravagante y macabro, y los elegantes trajes de época de Bridgerton, ofrecen opciones tanto espeluznantes como glamorosas.

Superhéroes y villanos

Los disfraces de superhéroes nunca pasan de moda, pero en 2024, los villanos están robando el protagonismo. Con el estreno de Joker: Folie à Deux, los atuendos de este antagonista y de Harley Quinn, especialmente la versión interpretada por Lady Gaga, serán extremadamente populares. Ofrecen un toque oscuro y único que se alinea perfectamente con el espíritu de Halloween.



Disfraces inspirados en la cultura pop

Influencers y celebridades

La influencia de las redes sociales se refleja en las tendencias de disfraces. Este año, muchos optarán por disfrazarse de sus ídolos favoritos o recrear looks icónicos de eventos como la Met Gala. Estos atuendos no solo son creativos, sino que también permiten a los fanáticos rendir homenaje a sus seguidores de una manera divertida y contemporánea.

Publicidad

Personajes de videojuegos

Los personajes de videojuegos siguen siendo una opción popular, especialmente aquellos de juegos de terror como Silent Hill y Resident Evil. No solo aportan un elemento de miedo, sino que también son ideales para quienes buscan un look más detallado y oscuro. Además, con la popularidad de la serie The Last of Us, personajes como Joel y Ellie también serán una elección destacada.



Disfraces ecológicos y sostenibles

En línea con la creciente conciencia ambiental, los disfraces hechos con materiales reciclados y reutilizables están ganando terreno, además, no solo son amigables con el medio ambiente, sino que también permiten a los usuarios mostrar su creatividad y compromiso con la sostenibilidad.



Disfraces clásicos con un giro moderno

Los disfraces clásicos nunca pasan de moda, pero este año habrá versiones actualizadas y creativas de los favoritos de siempre:



Vampiros y brujas: con toques modernos como maquillaje de efectos especiales y accesorios tecnológicos, estos disfraces tradicionales se sentirán frescos y actuales.

con toques modernos como maquillaje de efectos especiales y accesorios tecnológicos, estos disfraces tradicionales se sentirán frescos y actuales. Zombis: inspirados por la continua popularidad de las series de este tipo, estos disfraces incluirán detalles más realistas y aterradores.

inspirados por la continua popularidad de las series de este tipo, estos disfraces incluirán detalles más realistas y aterradores. Fantasmas: con telas translúcidas y efectos de iluminación LED, los disfraces de fantasmas serán más espectaculares que nunca.

Los disfraces clásicos nunca pasan de moda. - FOTO: tomada de Pinterest, eBay & Alican Helik de Pexels - Collage Canva