Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Sobreviviente del ataque en Amalfi recupera a Telmo, su perro antinarcóticos perdido en la tragedia

El patrullero Diego Herrera, guía canino, había perdido la esperanza de encontrar a su compañero de misión.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 19 de sept, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Encuentro con perrito desaparecido
El perrito lo tenía un campesino de la zona al que personas armadas forzaron que lo entregara a las autoridades.
Policía Nacional.

