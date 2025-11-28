En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Impresionante relato de hombre que sobrevivió a la mordida de un tiburón: "Me perdonó la vida"

Impresionante relato de hombre que sobrevivió a la mordida de un tiburón: "Me perdonó la vida"

El biólogo marino fue mordido en la cabeza por un tiburón mientras buceaba en una isla. Contra todo pronóstico, logró ascender sin oxígeno y recibió atención de urgencia.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 28 de nov, 2025
Comparta en:
Así es como hombre sobrevivió a ataque de un tiburón
Así es como hombre sobrevivió a mordida de un tiburón. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad