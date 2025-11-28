Video | Esta sería la canción que escogió Dua Lipa para sorprender a los colombianos en El Campín

Este viernes 28 de noviembre Dua Lipa se presentará por primera vez en el estadio El Campín en Bogotá. La llegada de la británica con la gira 'Radical Optimism' a Colombia tiene con grandes expectativas a todos los fanáticos de la cantante, especialmente por saber cuál es la canción sorpresa de la noche.

Todo parece indicar que los fanáticos que llegaron temprano al estadio y estaban en las filas de acceso durante la prueba de sonido de la famosa ya conocieron el tema elegido. Se trata de una canción de Shakira.



La canción sorpresa de Dua Lipa en Colombia

A través de redes sociales se han conocido videos desde las afueras del Campín que reportan que Dua Lipa llevó a cabo la prueba de sonido en el estadio en horas de la tarde. Algo llamativo es que se escucha a la británica cantando en español un tema de Shakira, lo que para muchos reveló la canción elegida para sorprender esta noche a sus fanáticos colombianos.

Según las grabaciones, en las que también resalta el cielo lleno de nubes en Bogotá, se puede escuchar que Dua Lipa canta con un perfecto español parte de la canción 'Antología' de Shakira. "Para escapar los dos volando un rato, pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor", interpreta la artista internacional mientras decenas de fanáticos a las afueras del Campín sacan sus celulares y graban el momento.



A lo largo de su gira, Dua Lipa ha interpretado en cada concierto una canción diferente de otros artistas. Con su llegada a LAtinoamérica ha sorprendido con canciones en español, lo que aumentó la dificultad para la cantante. Ha interpretado temas de Green Day, Aerosmith, INXS, Lorde y Crowded House, interpretaciones que han sorprendido gratamente a sus seguidores en Buenos Aires cantó para los argentinos un tema de Soda Stereo y en Perú 'Cariñito'.

Además del tema de Shakira, este sería el setlist de la británica en El Campín:



Training Season End of an Era Break My Heart One Kiss Whatcha Doing Levitating These Walls Maria Physical Electricity Hallucinate Illusion Falling Forever Happy for You Love Again Anything for Love Be the One New Rules Dance the Night Don't Start Now Houdini

La prueba de sonido se llevó a cabo justo antes de que las puertas de ingreso al Campín para los fanáticos se abrieran. Se estima que Dua Lipa subirá al escenario sobre las 7:00 de la noche para dar un concierto que podría durar hasta dos horas.

Para llegar al evento TransMilenio habilitó algunas rutas para que los asistentes puedan dirigirse a las estaciones Campín – UAN y Movistar Arena. De la misma forma, también podrán llegar utilizando las rutas TransMiZonales que parten desde diversos puntos de la capital con paso por la NQS, AK 24, CL 53 y CL 63. Estas rutas zonales facilitarán la llegada al Campín desde sectores como Ciudad Bolívar, Unicentro, Chapinero, Diana Turbay, Engativá y Suba.

De la misma forma, organizadores del evento sugieren a los asistentes al evento que lleguen con tiempo a El Campín para llevar a cabo el ingreso. Así mismo, se exige no ingresar al recinto con armas, objetos inflables, maletas muy grandes, sombrillas o sustancias psicoactivas. Lo que sí se recomienda llevar es carpas para la lluvia, bloqueador solar, una batería recargable para el celular y la mejor actitud para disfrutar del concierto.



Entradas para ver a Dua Lipa en El Campín

Aunque son pocas las localidades, fanáticos de Dua Lipa que todavía estén interesados en asistir a su concierto y que no tengan sus boletas pueden comprar sus entradas. La mayoría de las ubicaciones ya están agotadas en El Campín, pero quedan disponibles estas y con estos precios en Ticketmaster:



general : $379.000

: $379.000 vip : $649.000

: $649.000 occidental baja : $699.000

: $699.000 oriental baja (para menores): $699.000

