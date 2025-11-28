Paola Jara mostró cómo está su cuerpo tras una semana del nacimiento de Emilia

Paola Jara y Jessi Uribe emocionaron a todos sus seguidores el pasado 19 de noviembre al confirmar que nació su hija Emilia. A lo largo de la última semana, la pareja de cantantes ha sido bastante generosa compartiendo detalles sobre sus primeros días con la bebé en su casa, aunque han decidido no revelar en las fotos y videos el rostro de la recién nacida.

Para Paola Jara esta es su primera experiencia como mamá y constantemente sube fotos de la pequeña Emilia reconociendo lo feliz que es con la llegada de la niña a su vida. Por su parte, Jessi Uribe, quien ya tiene experiencia como padre, también ha mostrado los momentos especiales que vive con la bebé en estos primeros días de vida.



¿Cómo se encuentra Paola Jara tras nacimiento de su hija?

Además de la experiencia de mamá primeriza, Paola Jara también ha compartido con sus seguidores cómo ha sido la recuperación de su cuerpo días después de dar a luz a su primera hija, un tema que siempre genera interés en los internautas. La cantante sorprendió a muchos con las primeras fotos de su cuerpo tras el parto.

En sus historias de Instagram, Paola Jara compartió las primeras fotos de cuerpo completo tras el nacimiento de Emilia. "Así vamos poco a poco en mi recuperación post parto", escribió la cantante de 'Salud por él' mostrando que tan solo una semana después su abdomen está bastante desinflamado.



Jara también contó a sus seguidores que en estos días sufrió por un fuerte dolor de espalda y cuello, "sentía como si un camión me hubiera pasado por encima". Pero señaló que gracias a unos masajes post parte logró recuperarse de estos dolores.

De la misma forma, Paola Jara respondió preguntas de sus seguidores en su perfil de Instagram. Una de sus seguidoras le preguntó por el estado de salud de la recién nacida y de ella en estos primeros días. "Gracias a Dios, muy bien ambas. De mi parte, disfrutando a Emilia cada segundo, me tiene enamorada. Muchas gracias por estar tan pendiente de mí y por manifestarnos tanto amor", respondió.

Los cantantes han compartido momentos especiales que viven con la pequeña en casa, como las serenatas privadas que ambos le hacen a la bebé para dormirla. Recientemente causaron revuelo con el piano de más de 50 millones de pesos que adquirieron y que sería el primer regalo para Emilia en casa.



¿Cuántos hijos tiene Jessi Uribe?

Emilia es la primera hija de Paola Jara; sin embargo, es la quinta heredera que llega a la vida del cantante Jessi Uribe. El cantante de música popular tiene a sus hijos Luna, Sarah y los mellizos Alan y Roy, nacidos durante su matrimonio con la empresaria Sandra Barrios.

La relación terminó en 2019 tras más de una década juntos, y aunque la separación fue ampliamente mediática, el artista ha reiterado en varias entrevistas que mantiene un vínculo estable y presente con sus hijos, a quienes visita con frecuencia y con quienes comparte momentos significativos fuera de los escenarios.

Tras su divorcio, Jessi inició una relación con la también cantante de música popular Paola Jara, con quien se casó en 2022. Con esta nueva etapa, Jessi Uribe amplía su familia mientras continúa consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música popular en Colombia y Latinoamérica. Su rol como padre, que él mismo ha descrito como una de sus prioridades, vuelve a ocupar un lugar central ahora que recibe a un nuevo integrante en su hogar junto a Paola Jara.

