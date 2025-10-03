En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
CIERRES TRANSMILENIO
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Taylor Swift inaugura la era Showgirl: un álbum íntimo, teatral y cargado de confesiones

Taylor Swift inaugura la era Showgirl: un álbum íntimo, teatral y cargado de confesiones

Swift se aleja del tono introspectivo de discos como Folklore, Evermore o Midnights, y apuesta por un pop más vibrante, sin dejar de lado la profundidad lírica que la caracteriza.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Taylor Swift
Taylor Swift lanza su album número 12.
Tomado de redes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad