Así narró Taylor Swift en canciones sus desencuentros amorosos antes de Travis Kelce

Taylor Swift es noticia mundial tras anunciar su compromiso con Travis Kelce. El anuncio de la pareja no solo ha causado revuelo entre sus seguidores, sino que también implica para muchos un importante cambio en la carrera musical de la estrella estadounidense, quien ha construido su imperio musical narrando sus desamores. Travis Kelce ahora será el nuevo protagonista de las canciones de amor de Swift -se espera- de por vida.

La cantante de 35 años no solo ha sido noticia a lo largo de los años por su éxito musical. Al hacer parte del mundo del espectáculo y, desafortunadamente, de una sociedad machista, Swift ha sido también reconocida y criticada por su vida amorosa. A lo largo de casi dos décadas de carrera, sus relaciones —algunas breves, otras más duraderas— se han transformado en letras que millones de personas corean alrededor del mundo.

El tema de Swift y las canciones dedicadas a sus exparejas ha sido tema de discusión y debate a lo largo de los años. Cada desamor dejó una huella en su discografía, convirtiendo su intimidad en himnos universales de desengaño, nostalgia y resiliencia. ¿Qué canciones narran la vida amorosa de la cantante que está próxima a llegar al altar?



La vida amorosa de Taylor Swift en canciones

Como muchos otros cantautores, Taylor Swift se ha inspirado en sus propias experiencias para escribir algunas de sus canciones más famosas y su principal fuente de inspiración ha sido el amor, especialmente el desamor de aquellas relaciones que no funcionaron.



Canciones que Taylor Swift le dedicó a Joe Jonas

La primera gran ruptura pública de Taylor llegó con Joe Jonas, miembro de los Jonas Brothers, quien terminó con ella en una llamada de apenas 27 segundos. El episodio no solo marcó su adolescencia mediática, sino que la llevó a escribir con una franqueza que se volvería su sello.



Canciones: Forever & Always (Fearless, 2008), Last Kiss (Speak Now, 2010), Better Than Revenge (Speak Now, 2010).

Canciones que Taylor Swift le dedicó a Taylor Lautner

El romance con la estrella de Crepúsculo nació en el rodaje de la película Valentine’s Day. Fue breve y, en esta ocasión, Taylor Swift se convirtió en la que rompió el corazón.



Canción: Back to December (Speak Now, 2010), una de las pocas disculpas en su catálogo.

Canciones que Taylor Swift le dedicó a John Mayer

Su relación con el cantautor estadounidense fue intensa y polémica por la diferencia de edad (ella tenía 19, él 32). La ruptura derivó en uno de los temas más desgarradores de su repertorio.



Canciones: Dear John (Speak Now, 2010), Would’ve, Could’ve, Should’ve (Midnights – 3AM Edition, 2022).

Canciones que Taylor Swift le dedicó a Jake Gyllenhall

El actor de Hollywood protagonizó uno de los capítulos más dolorosos en la vida de Swift. La relación, breve pero intensa, inspiró canciones cargadas de melancolía.



Canciones: All Too Well (y su versión de 10 minutos en Red [Taylor’s Version], 2021), We Are Never Ever Getting Back Together (Red, 2012), The Last Time (Red, 2012).

Canciones que Taylor Swift le dedicó a Connor Kennedy

El fugaz romance con el nieto de Robert F. Kennedy fue veraniego y luminoso, una historia marcada por la juventud y la fascinación por la familia Kennedy.



Canciones: Begin Again (Red, 2012), Starlight (Red, 2012).

Canciones que Taylor Swift le dedicó a Harry Styles

Una de sus relaciones más mediáticas. Swift y el integrante de One Direction fueron seguidos por cámaras en cada salida. La relación, corta pero apasionada, terminó convertida en canciones que hoy son clásicos pop.



Canciones: I Knew You Were Trouble (Red, 2012), Style (1989, 2014), Out of the Woods (1989, 2014).

Canciones que Taylor Swift le dedicó a Calvin Harris

Con el DJ y productor escocés vivió una de sus relaciones más estables. Sin embargo, el final estuvo marcado por la tensión y la exposición mediática.



Canción: Aunque no lo ha confirmado, se cree que I Forgot That You Existed (Lover, 2019) alude al cierre de esta etapa.

Canciones que Taylor Swift le dedicó a Tom Hiddleston

El romance con el actor británico fue breve pero muy sonado, recordado por la famosa camiseta con la frase “I ♥ T.S.”. La relación inspiró una canción sobre huir de una historia que nunca tuvo futuro.

Canción: Getaway Car (Reputation, 2017).

Canciones que Taylor Swift le dedicó a Joe Alwyn

Su relación más larga y discreta duró seis años. Con el actor británico construyó un vínculo que incluso trascendió a lo musical: Alwyn coescribió bajo el seudónimo “William Bowery” varios temas de Folklore y Evermore. La ruptura dejó canciones introspectivas y melancólicas.



Canciones: Delicate (Reputation, 2017), Lover, Cornelia Street y The Archer (Lover, 2019), Exile y Betty (Folklore, 2020), Champagne Problems (Evermore, 2020), You’re On Your Own, Kid (Midnights, 2022).

Canciones que Taylor Swift le dedicó a Matty Healy

La relación con el líder de The 1975 fue fugaz y polémica, pero dejó su huella en The Tortured Poets Department, el disco más reciente de Swift.



Canciones (según especulaciones de fans): The Smallest Man Who Ever Lived, I Can Do It With a Broken Heart (2024).

Ahora, es posible que el álbum 12 de Taylor Swift, también anunciado recientemente junto a su prometido Travis Kelce, contenga canciones inspiradas en los últimos dos años de romance que la cantante ha vivido con el jugador de fútbol americano, un nuevo reflejo de su vida amorosa que ahora la llevará al altar.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL