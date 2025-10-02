En vivo
#LOMÁSTRINADO  / Taylor Swift estrena su disco The Life of a Showgirl: horarios y dónde escucharlo

Taylor Swift estrena su disco The Life of a Showgirl: horarios y dónde escucharlo

Taylor Swift vuelve a sacudir la industria con su álbum número 12, una producción teatral y ambiciosa que promete ser otro fenómeno global. Conozca los detalles.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 2 de oct, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Taylor Swift
