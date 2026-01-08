Calendario de vacaciones de colegios públicos en Bogotá para este 2026: se acerca regreso a clases

Con el objetivo de brindar claridad a millones de ciudadanos, la Secretaría de Educación del Bogotá (SED) ha oficializado la hoja de ruta que regirá este 2026 en cuanto al calendario escolar para los colegios públicos. La entidad distrital compartió una resolución con el listado de fechas, el cual rige el esquema logístico que define la vida de estudiantes, docentes y directivos en las instituciones de educación preescolar, básica y media de la capital.

La resolución establece con antelación los periodos de clase y vacaciones para los colegios públicos. Asimismo, se busca que la comunidad educativa pueda planificar no solo el rigor académico, sino también el bienestar emocional y el aprovechamiento del tiempo libre estudiantes, funcionarios y sus familias.



Calendario escolar 2026 para colegios públicos en Bogotá

El año lectivo 2026 se levantará oficialmente el lunes 26 de enero, fecha en la que miles de niños y jóvenes regresarán a las aulas. La jornada se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre, completando así las cuarenta semanas lectivas que exige la normativa nacional colombiana para cada año.



Este periodo se ha dividido estratégicamente en dos grandes bloques semestrales:



Primer Semestre: Del 26 de enero al 21 de junio de 2026.

Del 26 de enero al 21 de junio de 2026. Segundo Semestre: Del 6 de julio al 29 de noviembre de 2026.

Esta estructura permite una pausa necesaria a mitad de año, diseñada para que tanto estudiantes como educadores recarguen energías antes de afrontar el tramo final del ciclo escolar.



¿Cuándo son las vacaciones para colegios públicos en Bogotá en 2026?

Para los estudiantes, el calendario contempla doce semanas de receso, distribuidas de manera que el aprendizaje sea sostenible y no resulte agotador. Los momentos de descanso quedan definidos de la siguiente manera:

Inicio de año: hasta el 25 de enero de 2026. Semana Santa: Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026. Receso de mitad de año: Del 22 de junio al 6 de julio de 2026. Semana de Receso Escolar (Octubre): Del 5 al 12 de octubre de 2026 (cumpliendo con el Decreto 1075 de 2015). Fin de año: Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027.

Estos periodos no son arbitrarios; están alineados con los días festivos de ley y buscan fomentar espacios para el deporte, la cultura y el fortalecimiento de los lazos familiares.

El trabajo "tras bambalinas": Docentes y directivos

Mientras los estudiantes disfrutan de sus recesos, el engranaje administrativo y pedagógico no se detiene. Para los docentes y directivos docentes, el calendario establece cinco semanas de desarrollo institucional. Estos días son vitales para la planeación, el seguimiento de proyectos educativos y la actualización pedagógica.

Las semanas institucionales se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

Enero: Del 13 al 18 y del 19 al 25 de enero.

Del 13 al 18 y del 19 al 25 de enero. Semana Santa: Del 30 de marzo al 5 de abril.

Del 30 de marzo al 5 de abril. Semana de receso de octubre: Del 5 al 11 de octubre.

Del 5 al 11 de octubre. Diciembre: Del 30 de noviembre al 6 de diciembre.

Es importante destacar que las dos primeras semanas de enero tendrán un enfoque crítico: la valoración pedagógica del año anterior y el cierre de brechas educativas. Aquí se ajustarán las estrategias de convivencia escolar y los proyectos de vida, asegurando que el regreso de los alumnos sea sobre un terreno sólido y bien planificado. Por otro lado, los maestros contarán con siete semanas de vacaciones: dos en el receso de mitad de año (del 22 de junio al 5 de julio) y cinco al finalizar el ciclo (del 7 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027).

