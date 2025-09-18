En vivo
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO
Tras ataque en el centro de Bogotá, vendedora informal abre local con apoyo de influencer

Tras ataque en el centro de Bogotá, vendedora informal abre local con apoyo de influencer

La vendedora fue sorprendida con un lugar de trabajo completamente dotado y en el que no tendrá que pagar arriendo por un año.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 18 de sept, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Vendedora informal atacada
La vendedora fue atacada con un vidrio en la cara y en el cuello.
Tomado de redes.

