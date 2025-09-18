En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Abuela de niño asesinado en Medellín afirmó que el padrastro los encerró por seis días: "Amenazada"

Abuela de niño asesinado en Medellín afirmó que el padrastro los encerró por seis días: "Amenazada"

La abuela de Nairkel, el menor de cuatro años que falleció tras ser víctima de varios golpes, reveló que la mamá del niño trató de defenderlo. Esto fue lo que dijo del momento del ataque.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 18 de sept, 2025
Leidy Mariana Fernández, abuela del niño asesinado por alias Lámpara.
