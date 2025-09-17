En vivo
BOGOTÁ / Así lucen los vehículos auxiliares que arribaron a Cartagena y apoyarán obras del Metro de Bogotá

Así lucen los vehículos auxiliares que arribaron a Cartagena y apoyarán obras del Metro de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá dio a conocer que varios vehículos auxiliares amarillos, que apoyarán las obras en la capital, arribaron al puerto de Cartagena.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 17, 2025 09:45 a. m.
Así lucen los vehículos auxiliares que arribaron a Cartagena y apoyarán obras del Metro de Bogotá
Estos son los vehículos, tipo locomotora, que apoyarán obras del Metro de Bogotá.
Metro de Bogotá

