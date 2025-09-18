Así se ven hoy en día las protagonistas de Patito Feo, Brenda Asnicar y Laura Esquivel

Entre 2007 y 2008, 'Patito Feo' se convirtió en un fenómeno televisivo en Latinoamérica y Europa. La producción argentina, centrada en las aventuras de dos adolescentes con sueños y personalidades opuestas, marcó a toda una generación que creció con las canciones de 'Las Divinas' y 'Las Populares'.

Dos de sus protagonistas, Brenda Asnicar (Antonella Lamas) y Laura Esquivel (Patito), lograron fama internacional a muy corta edad. Recientemente se reencontraron en un podcast y revolucionaron al mundo que, aunque los años han pasado, todavía las recuerdas como las jóvenes que le dieron vida a esta historia.



¿Qué pasó con Brenda Asnicar después de Patito Feo?

Tras conquistar al público con su papel como la líder de 'Las Divinas', Brenda Asnicar continuó vinculada al mundo del espectáculo. Su carrera como actriz la llevó a participar en series como 'Sueña conmigo', 'Los Únicos' y 'Por amarte así', consolidándose en la televisión argentina y extendiendo su popularidad a otros países de la región.

Sin embargo, recientemente Asnicar decidió enfocarse en su carrera musical. En su camino ha transitado entre el pop, el R&B y lo urbano, explorando facetas más adultas y sofisticadas, mostrando su interés por mantener independencia creativa. En los últimos años, ha publicado sencillos como 'Bandida' y 'Lo que quieras de mí', que la posicionaron como referente de una generación que, al igual que ella, creció y se reinventó después de la adolescencia.



Su vida personal también ha sido tema de conversación mediática. Desde relaciones sentimentales con figuras públicas hasta su presencia en la moda, Brenda Asnicar ha mantenido un perfil activo en redes sociales, donde conecta con una comunidad que aún recuerda su icónico personaje, pero que ahora la acompaña en su faceta más madura.

¿Qué pasó con Laura Esquivel después de Patito Feo?

Por su parte, Laura Esquivel, la entrañable 'Patito', optó por un camino que combina la actuación con la música, aunque con un perfil más discreto que su compañera de elenco. Tras el éxito de la telenovela, participó en proyectos teatrales y televisivos en Argentina, además de incursionar en el cine.

Laura Esquivel también ha apostado por su carrera musical, explorando distintos géneros y presentándose en escenarios internacionales, especialmente en Italia, donde 'Patito Feo' alcanzó gran popularidad. Allí se consolidó como cantante y actriz, participando en shows en vivo y manteniendo la conexión con sus fans europeos.

En paralelo, Esquivel se formó en distintas disciplinas artísticas, incluyendo danza y composición, lo que le ha permitido crecer como intérprete más allá de la etiqueta de estrella juvenil. Aunque ha mantenido un perfil más reservado frente a los focos mediáticos, sigue trabajando en el ámbito artístico y cultivando una relación cercana con quienes la recuerdan como la dulce protagonista de la serie.

Más de quince años después del estreno de 'Patito Feo', tanto Brenda Asnicar como Laura Esquivel han demostrado que es posible crecer después de un fenómeno televisivo sin quedar atrapadas en él. Mientras Brenda abrazó un estilo más arriesgado y mediático, Laura se enfocó en desarrollar una carrera artística integral con pasos firmes y menos estridentes.

Ambas, sin embargo, continúan ligadas al mundo del arte y la música, manteniendo viva la huella de aquella producción que, entre canciones pegajosas y rivalidades adolescentes, se convirtió en un hito de la televisión juvenil.

