En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MOTÍN FUNZA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
EMBAJADOR DE EE. UU. EN COLOMBIA
CHARLIE KIRK
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Así se ven hoy en día las protagonistas de Patito Feo, Brenda Asnicar y Laura Esquivel

Así se ven hoy en día las protagonistas de Patito Feo, Brenda Asnicar y Laura Esquivel

Brenda Asnicar y Laura Esquivel marcaron a toda una generación en Latinoamérica con el éxito de 'Patito Feo'. ¿Qué ha pasado en la vida de ambas?

Por: María Paula González
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
Protagonistas Patito Feo
Laura Esquivel, Gastón Soffritti y Brenda Asnicar protagonizaron Patito Feo -
Foto: Serie de TV

Publicidad

Publicidad

Publicidad