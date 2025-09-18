Movilidad en Bogotá: manifestantes bloquean avenida Ciudad de Cali y Transmilenio anuncia afectación

En la noche de este jueves 18 de septiembre, las autoridades notifican bloqueos y novedades en la movilidad de Bogotá. Acorde con lo que se ha informado, desde las 6:48 p. m. manifestantes se desplazan y generan afectación vial en la avenida Ciudad de Cali con 38 Sur, en sentido Sur - Norte.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Transmilenio ha dado a conocer que se presentan afectaciones en inmediaciones del portal Américas. "Por presencia de manifestantes que bloquean la vía (Avenida Ciudad de Cali con Avenida Américas) hacia el sur, retornamos flota en Transversal 86 y Banderas", manifestó la entidad.

Por el momento, se encuentran cerradas las estaciones Biblioteca Tintal y Portal Américas. También han dejado de operar los servicios de alimentación.



Noticia en desarrollo...

