En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Movilidad en Bogotá: manifestantes bloquean avenida Ciudad de Cali y Transmilenio anuncia afectación

Movilidad en Bogotá: manifestantes bloquean avenida Ciudad de Cali y Transmilenio anuncia afectación

Las autoridades ya se encuentran en el punto. Esto es lo que se sabe.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
Manifestaciones en Bogotá.jpg
Manifestaciones en Bogotá. -
Foto: redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad