Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / UNP anuncia que no hay carros blindados suficientes para proteger a precandidatos presidenciales

UNP anuncia que no hay carros blindados suficientes para proteger a precandidatos presidenciales

La entidad dio a conocer que, pese a los intentos por conseguir nuevos vehículos, no ha sido posible cubrir la demanda necesaria para garantizar la protección de estas personas.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 18 de sept, 2025
Unidad Nacional de Protección (UNP).
Archivo

