Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Machu Picchu: ¿peligra su estatus de Maravilla Mundial?

Machu Picchu: ¿peligra su estatus de Maravilla Mundial?

La organización New7Wonders ha emitido una advertencia, señalando que la emblemática ciudadela inca de Machu Picchu podría perder su título de maravilla global.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de sept, 2025
Machu Picchu
La ciudadela inca está ubicada en Perú -
FOTO: doit_viaggi de pixabay

