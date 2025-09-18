Fuerte sismo de 7.8 sacudió zona costera de Rusia: ¿hay riesgo de tsunami para Colombia?

En las últimas horas de este jueves 18 de septiembre, se registró un fuerte sismo de magnitud 7.8 en la cuenca del Pacífico, localizada exactamente a 143 kilómetros de la ciudad de Petropavlovsk, en la península de Kamchatka, de Rusia. Aunque por el momento se desconoce la profundidad del mismo, el hecho ha encendido alarmas en zonas costeras de diferentes partes del mundo, pues este podría provocar emergencias de tsunami en algunos puntos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las características específicas del sismo se encuentran bajo análisis, aunque en Colombia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ya emitió un pronunciamiento aclarando si este movimiento telúrico podría traer consecuencias a las costas nacionales. De esta manera, la Dirección General Marítima de Colombia anunció, siendo citada por la unidad mencionada, que esta emergencia de Rusia no representaba ningún riesgo para el país.

De acuerdo con la Dirección General Marítima de Colombia, no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras el sismo de magnitud 7.8 a 141 kilómetros de las costas de Rusia", se lee en el comunicado de la UNGRD.



Noticia en desarrollo...