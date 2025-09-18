En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MOTÍN FUNZA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
EMBAJADOR DE EE. UU. EN COLOMBIA
CHARLIE KIRK
LUIS DÍAZ
GOLAZO DE DAYRO MORENO
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / No solo Jimmy Kimmel: decenas de personas han perdido su trabajo por hablar de Charlie Kirk

No solo Jimmy Kimmel: decenas de personas han perdido su trabajo por hablar de Charlie Kirk

El presidente Trump aseguró que la cancelación del programa del presentador no tenía que ver con censura: “No es una persona con talento, tenía muy malas audiencias y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
No solo Jimmy Kimmel: decenas de personas han perdido su trabajo por hablar de Charlie Kirk
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad