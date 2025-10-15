Últimos videos que publicó Camilo Cifuentes en medio de críticas: dio más de 5 millones de pesos

En medio de las críticas en redes sociales por las acciones del creador de contenido conocido como Camilo Cifuentes, el influencer que cuenta con más de 9.7 millones de seguidores en TikTok y más de 3.5 en Instagram publicó dos nuevos videos en los que sigue realizando donaciones anónimas a vendedores ambulantes y emprendedores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La viralidad de su nombre en los últimos días radica en una conversación negativa que empezó en la red social X, después de que varios usuarios calificaran sus obras como un acto de "narcisismo" o la falta de cuestionar "las causas que generan esos problemas sociales con los que busca ayudar. La caridad sin eso se queda en ‘la revolución de las cosas pequeñas’ de Pirry y esas vainas que no cambian al final del día nada".

Sin dar una respuesta directa a los comentarios, el joven oriundo de Manizales, de alrededor de 28 años, y cuyo nombre real es Juan Camilo Jurado Cifuentes, siguió publicando videos en sus cuentas oficiales con actos de solidaridad en apoyo a los vendedores ambulantes, adultos mayores y emprendedores. En esta oportunidad, su ayuda se centró en dos mujeres jóvenes.



Último video de Camilo Cifuentes

Publicidad

El más reciente video, publicado este martes 14 de octubre, es de una mujer que ronda los 20 años, aproximadamente, y que atiende un puesto de fresas con crema llamado 'Severa fresa', ubicado en la calle 70 #41 - 1, del barrio el Pomar, en Medellín.



En la grabación se observa que la joven le entrega un vaso con el producto con un costo de 18 mil pesos colombianos, tras esto, el creador de contenido le pide que le haga 36 más para llevar "o las que le salgan". Con nerviosismo, la mujer que atendía sola su puesto le preguntó si tenía "afán", a lo que Cifuentes responde: "No, tranquila. Yo afán no tengo", frase celebrada en los comentarios del video. Antes de empezar, el influencer incluso le entregó unos vasos para preparar las fresas y en medio de su video le regaló diferentes electrodomésticos para apoyar con su emprendimiento: una batidora, un juego con cuchillos y una licuadora.

Al respecto de su negocio, la joven le comentó que ahí trabajaba con su pareja mientras esperaba otro semestre en la universidad para continuar con su carrera de Ingeniería Comercial, ya que tuvo que cancelar el último debido a una cirugía que la dejó hospitalizada 15 días tras un accidente en su motocicleta. La mujer que protagonizó el video, al terminar las fresas que alcanzó a hacer con su producto, le hizo también un paquete con varias obleas para que las llevara.

Publicidad

Al momento de pagar, y hacer las cuentas de las 18 fresas por 18 mil pesos, el influencer decidió sorprender a la emprendedora dándole, en lugar del valor que le dio su calculadora (324.000 mil pesos), 1.799.000 mil pesos colombianos, los cuales recibió la joven entre lágrimas.



@camilocifuentes96

Repartiendo fresitas en la calle 🍓📍Ubicados en la Calle 70 N. 41 - 1 Barrio el Pomar ♬ sonido original - Camilo Cifuentes

Otra grabación fue publicada en sus redes sociales el día lunes 13 de octubre en el que también tuvo como protagonista una joven de solo 14 años, quien vendía obleas con su novio en la calle 74 N. 44a, del mismo barrio el Pomar, en Medellín. Siguiendo la mecánica anterior en el nuevo video, que ya cuenta con más de 23 millones de visualizaciones en TikTok, le preguntó a los jóvenes cuánto costaba el producto (3.500 pesos) y le pidió 60 unidades para llevar.

Ambos presentes se sorprenden de la compra y revisan el material que les queda. La mujer le dice apenada que "no nos alcanza para todo eso". Cifuentes, por su lado, le responde: "Yo me llevo las que tenga. Yo traje las bolsitas para llevarlas". Mientras hacen el dulce, la joven le cuenta que su pareja le está ayudando para ahorrar con el propósito de hacerse así misma una fiesta de 15 años en los siguientes meses.



@camilocifuentes96

Repartiendo obleas en la calle 📍Ubicados en la Calle 74 N. 44a Barrio el Pomar ♬ sonido original - Camilo Cifuentes

"En noviembre cumplo los 15 años y mi mamá hace más o menos un año se mató. Se tiró de un puente. Entonces he querido, a ver si ponemos un puestesito para recoger plata para hacer una fiesta y yo también tener lo mío solita y salir adelante sola. Desde que ella se murió yo empecé a hacer muchas ventas, empecé a vender burritos, que salpicón, y cosas así", relató la joven. Tras escuchar su historia, el creador de contenido sacó una caja llena de productos para hacer obleas y más de cinco tarjetas de regalo de 100 mil pesos colombianos, las cuales, según el influencer, se pueden usar para "comprar donde usted quiera".

Al recibirlas, la menor de 14 años empezó a llorar y le dijo: "Estoy temblando. Tengo muchas ganas de llorar. Mi mamá está cumpliendo años. Muchas gracias". Camilo Cifuentes también les entregó dos busos y, al pagarle las 13 obleas que lograron hacerse, decidió entregarle el monto de 3.094.000 pesos colombianos.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

