Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Últimos videos que publicó Camilo Cifuentes en medio de críticas: dio más de 5 millones de pesos

Últimos videos que publicó Camilo Cifuentes en medio de críticas: dio más de 5 millones de pesos

El creador de contenido se acercó al puesto de dos jóvenes en Medellín y les entregó un millonario monto a cada una más implementos para sus emprendimientos.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 15 de oct, 2025

En medio de las críticas que hacen algunos usuarios, el influenciador publicó un nuevo video ayudando.
Foto: @camilocifuentes96

