¿Hay posibilidad de tsunami en Colombia tras fuerte terremoto en Japón? Dimar se pronunció

Un intenso terremoto de magnitud 7,6 impactó la zona norte de Japón este lunes. Tras el movimiento telúrico, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió inmediatamente una alerta de tsunami, advirtiendo sobre la posible llegada de olas de hasta tres metros. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni se tienen registros de daños materiales significativos.

Este incidente, del cual por ahora solo se tienen datos preliminares, ha llamado la atención de las autoridades de todo el mundo, ya que este fenómeno natural también podría incidir sobre otras costas del planeta. Para el caso de Colombia, y ante la incertidumbre y las inquietudes respectivas, la Dirección General Marítima de Colombia (Dimar), en conjunto con la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Gobierno Nacional, se pronunció.



El pronunciamiento de la Dimar sobre posibilidad de tsunami en Colombia tras terremoto en Japón

La Dimar dejó claro, a través de un corto comunicado en sus redes sociales, que no existe amenaza alguna de tsunami en la costa Pacífica del país tras este movimiento telúrico registrado en el país asiático. Sobre este y otros temas, los interesados pueden mantenerse a la espera de mayores datos e información coyuntural accediendo a los canales oficiales de la entidad, en donde se informa cualquier eventualidad en esta materia.

"No existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras el sismo de magnitud 7.6 en Hokkaido, Japón a las 9:32 hora local, con una profundidad de 51 kilómetros", explicaron las autoridades nacionales.



De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa del #Pacífico de Colombia tras #sismo de magnitud 7.6 en Hokkaido #Japon a las 9:32 hora local, con una profundidad de 51 kilómetros. #SNDATColombia pic.twitter.com/nqAWceuN2P — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) December 8, 2025

¿Qué se sabe sobre el tsunami en Japón de este lunes 8 de diciembre?

El temblor se produjo a las 23:15 hora local (14:15 GMT) frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, de acuerdo con las autoridades meteorológicas. El seísmo alcanzó en la ciudad de Hachinohe el nivel 6 superior en la estaca sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.

El terremoto se notó en buena parte del territorio, desde el norte al centro y este del país, incluida Tokio, donde alcanzó el nivel 2 en la escala sísmica nacional. La JMA activó una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago, que se prevé que llegue pasada la medianoche local.

También se activó la alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, así como para las costas del sur de Hokkaido, y una alerta menor por posibles cambios en el nivel de la marea en la totalidad de las costas del Pacífico del territorio, donde las autoridades instaron a alejarse de la costa. Más de 13.000 personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron instadas a evacuar a refugios ante los riesgos del tsunami, según los datos iniciales de las autoridades.

