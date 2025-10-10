Este fue el último video que publicó Camilo Cifuentes en medio de críticas por su labor

El nombre de Camilo Cifuentes se ha hecho popular en las redes sociales, donde millones de usuarios aplauden y quedan conmovidos con sus videos, en los cuales el influencer realiza donaciones anónimas a vendedores ambulantes y emprendedores. Sin embargo, recientemente se ha generado un debate por opiniones divididas sobre las acciones del creador de contenido.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En medio de una polémica por el influencer Camilo Cifuentes, el hombre publicó un nuevo video. La publicación supera los dos millones de visualizaciones en Instagram y cuatro en TikTok, donde sus seguidores siguen aplaudiendo la manera en la que el influencer le cambia el día a personas que lo necesitan.



Último video de Camilo Cifuentes

Camilo Cifuentes detalló que llegó hasta el barrio Linares, en Manizales, y allí se encontró con un puesto de buñuelos atendido por un adulto mayor. En primera medida, como acostumbra, el influencer le pidió al hombre que le regalara uno de sus productos y él accedió, incluso le puso una silla a su lado y empezaron a hablar de la vida.

"Estos días estuve muy enfermo, pero ya estoy bien, gracias a Dios", le confesó el tendero a Cifuentes y le explicó que desde hace un año está enfrentando un fuerte dolor en la cadera que, en ocasiones, no lo deja ni moverse. En medio de la conversación, el hombre le dice al joven que no se puede comer el buñuelo solo y le ofrece también un 'pintadito' (café con leche).



El sujeto siguió contándole a Camilo Cifuentes que últimamente las deudas lo han estado acosando, pero en medio de todo "me siento privilegiado por Dios, porque yo a veces estoy mal de platica y llega la gente". Agregó que normalmente tiene personas amables que le prestan dinero para poder mantener su negocio.

Publicidad

En ese momento, el influencer decide sorprender al tendero con una donación que le cambió el día y que podría ayudarle a pagar las deudas que tiene. "Por usted haberme regalado el buñuelito y el pintadito yo le voy a dar estos tres millones de pesos para que compre lo que necesite".



El tendero empieza a llorar al recibir la noticia y le da una abrazo al influenciador, también le confesó que desde hace cinco meses no ha podido pagar la luz. "Le dije yo a un tipo ayer que si me prestaba 500 mil pesos hasta diciembre, que en diciembre ya yo se los recojo, pero me dijo que tenía que darle 700 mil. ¿Usted cree que yo, como estoy de mal, me voy a conseguir esa plata?", le contó.

Publicidad

Y Camilo Cifuentes concluyó el momento diciéndole: "Como yo veo que usted tiene hartas deudas, tenga este otro milloncito y pague lo que más pueda". Con esto conmovió aún más al tendero, quien le dio los mejores deseos. "Ya voy a pagar y que Dios me lo tenga bien".



¿Por qué están criticando a Camilo Cifuentes en redes sociales?

En X se formó una polémica luego de que un usuario escribiera: "Opinión impopular: Camilo Cifuentes es alguien que camufla su narcisismo en sus obras de caridad". La opinión negativa sobre Cifuentes creció cuando otro usuario se sumó a esa publicación con otra opinión negativa sobre el creador de contenido.

"Más que ‘narcisismo’, el problema de Camilo Cifuentes es que no cuestiona las causas que generan esos problemas sociales con los que busca ayudar. La caridad sin eso se queda en ‘la revolución de las cosas pequeñas’ de Pirry y esas vainas que no cambian al final del día nada", escribió.

Ambas publicaciones causaron gran revuelo y abrieron un tema de conversación en el que salieron muchos usuarios a defender a Cifuentes. "Lo fácil es hablar desde una pantalla, lo difícil es salir a la calle a ayudar. Camilo Cifuentes no busca justificar causas políticas, busca aliviar el hambre de quien no tiene nada"; "Vaya y dígale eso a la señora que no vendió nada y el hombre le hizo el día", escribieron otros internautas.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL