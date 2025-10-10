En vivo
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO
#LOMÁSTRINADO  / Este fue el último video que publicó Camilo Cifuentes en medio de críticas por su labor

Este fue el último video que publicó Camilo Cifuentes en medio de críticas por su labor

En medio de las críticas que hacen algunos usuarios, el influenciador publicó un nuevo video ayudando a un adulto mayor.

Por: María Paula González
Actualizado: 10 de oct, 2025
Último video Camilo Cifuentes
Camilo Cifuentes ayudó a un adulto mayor con muchas deudas -
Foto: @camilocifuentes96

