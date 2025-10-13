Camilo Cifuentes aclaró importante dato sobre su trabajo a seguidores

Camilo Cifuentes, el influencer colombiano reconocido por sus emotivos videos ayudando a vendedores ambulantes en diferentes ciudades del país se ha hecho tema de conversación recientemente en redes sociales. Algunos comentarios desafortunados contra el creador de contenido llevaron a decenas de seguidores del joven a defender su causa y sus videos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En medio de esa situación desencadenada en la red social X, antes Twitter, se hizo una importante aclaración sobre el trabajo de Cifuentes y la manera en la que llega a su comunidad digital.



¿Qué aclaró Camilo Cifuentes sobre su trabajo?

Los videos de Camilo Cifuentes se hacen virales en plataformas como Instagram, Facebook y Tiktok, llevándolo a conmover millones de usuarios, algunos de los cuales realizan donaciones a su causa. En medio de las críticas que empezó a recibir el influencer en X, una cuenta con su nombre empezó a ser mencionada por quienes lo defendían.

Se trata de un perfil con el nombre del creador de contenido y la misma foto de perfil de sus otras redes sociales. Desde el 28 de julio, día en el que realizó su primera publicación, en la cuenta se han realizado 36 publicaciones. Aunque anteriormente también se habían compartido los más recientes videos publicados por el influencer en las otras plataformas, videos que ya no se ven en el perfil.



De hecho, en medio de la polémica, en la cuenta se hizo una publicación en la que se leía: "Los buenos somos más", la cual recibió mucho apoyo de los seguidores de Cifuentes. Sin embargo, un usuario de X advirtió a las demás personas que esa cuenta de X en realidad no era del creador de contenido.

Publicidad

El internauta mostró una conversación que tuvo por Instagram con el verdadero Camilo Cifuentes, preguntándole por su cuenta de X, en la que aparentemente el influencer anunciaba que empezaría a publicar también su contenido en esa red y que esperaba el apoyo de sus seguidores.



"Parcero, cómo estás? No, ese no es mío", respondió Camilo Cifuentes aclarando que no tiene ninguna cuenta en X en la que comparte su trabajo.

Camilo Cifuentes aclara que no tiene cuenta en X - Foto: X

"Mi sueño es cambiar la vida de las personas acá en Colombia"; "Espero me apoyen en esta labor tan hermosa de ayudar a los más necesitados"; "Que lindo es apoyar con la satisfacción de verlos feliz, gracias a mis seguidores por su apoyo"; "Yo afán no tengo", son algunas de las frases que se compartieron en la cuenta de X falsa de Camilo Cifuentes, copiando algunas de las cosas que él dice en sus videos.



¿Por qué están criticando a Camilo Cifuentes?

En X se formó una polémica luego de que un usuario escribiera: "Opinión impopular: Camilo Cifuentes es alguien que camufla su narcisismo en sus obras de caridad". La opinión negativa sobre Cifuentes creció cuando otro usuario se sumó a esa publicación con otra opinión negativa sobre el creador de contenido.

Publicidad

"Más que ‘narcisismo’, el problema de Camilo Cifuentes es que no cuestiona las causas que generan esos problemas sociales con los que busca ayudar. La caridad sin eso se queda en ‘la revolución de las cosas pequeñas’ de Pirry y esas vainas que no cambian al final del día nada", escribió.

Ambas publicaciones causaron gran revuelo y abrieron un tema de conversación en el que salieron muchos usuarios a defender a Cifuentes. "Lo fácil es hablar desde una pantalla, lo difícil es salir a la calle a ayudar. Camilo Cifuentes no busca justificar causas políticas, busca aliviar el hambre de quien no tiene nada"; "Vaya y dígale eso a la señora que no vendió nada y el hombre le hizo el día", escribieron otros internautas.

A pesar de la polémica, Cifuentes no se ha pronunciado y, en su lugar, ha seguido publicando sus videos demostrando que las críticas no detienen su labor social con los vendedores ambulantes y adultos mayores que quiere ayudar.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL