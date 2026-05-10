Uribe le revela a WestCol regalo que le dio a Hugo Chávez, pero que nunca le envió a Venezuela

El streamer Luis Fernando Villa, más conocido en el mundo de las redes sociales como WestCol, le realizó una entrevista al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, quien habló con el creador de contenido sobre la actualidad del país y lo que se viene para las elecciones presidenciales del 2026. Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención de los usuarios fue cuando el exmandatario contó una anécdota en la que relacionó al fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez.



El ex jefe de Estado se refirió a un regalo que él le hizo al presidente Chávez en su finca El Ubérrimo, cuando él estuvo allí en una ocasión, pero que nunca se lo envió a Venezuela.



¿Alvaro Uribe Vélez extraña la Presidencia? Esto le dijo a WestCol

Previo a contar la anécdota, WestCol le preguntó a Uribe si él extrañaba algo de la Presidencia. El exmandatario mencionó que extrañaba “la conversación permanente con los colombianos. Mantengo mucho diálogo con la comunidad. Para mí es lo más enriquecedor. Es la mejor universidad, pero era un diálogo sincero. Muchas veces salían bravos de las reuniones porque yo les decía, eso no se puede. Esto no es de promesas. A mí me gusta más que le crean a uno a que uno les guste. Yo, por ejemplo, nunca he fallado un compromiso político”.

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En ese momento, el expresidente mencionó que “la la única vez que falté la palabra fue una vez que le regalé un caballo a Chávez. Él vino aquí, desayunó aquí, allí se le mostró, se le mostraron unos caballos, se enamoró y le regalé un potro”.

Agregó Uribe que “con todos esos problemas con él. Nunca se lo mandé. Es la única vez que he faltado la palabra”.



Uribe revela cómo canceló intervención de Chávez para liberar a secuestrados en Colombia

Además de dicha anécdota con Hugo Chávez, el expresidente también se refirió a una llamada que llevó a cabo con el mandatario venezolano: “Un día me llama Chávez y hoy iba en un helicóptero por Santander. Ya llegó la llamada en helicóptero y todo por un satelital. Me dijo, ‘Uribe, tengo aquí a Piedad Córdoba. Queremos intermediar para que liberen los secuestrados. Necesito tu autorización, déjame intervenir”.



Agregó Uribe que, “mientras él hablaba, corrían ideas por mi mente como ráfagas. Dije, ‘si lo dejo intervenir, termina en un problema político. Si no lo dejo intervenir, cierro una puerta para la liberación de los secuestrados’. Dije, ‘voy a correr el riesgo político, pero voy a abrir la puerta para la liberación de los secuestrados’. Lo dejé intervenir. Bueno, no faltaron los problemas. Un día me llaman unos generales y me dicen, ‘Chávez nos está llamando’ y eso no puede ser. ¿Qué tal yo llamando a los generales de Venezuela? Tuve que suspender la intervención”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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